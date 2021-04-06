“首违不罚”反映执法理念变革

税务行政处罚“首违不罚”事项清单施行，对很多纳税人来说，得到了及时纠正违法行为的机会，可感受到执法的温度。这能够增进征纳双方的相互理解和支持，促进纳税人更加了解掌握税法，提高税法遵从度。还要看到，并非任何“首违”都能“不罚”。

一些创业者对税法不够熟悉，无意中容易出现轻微违法行为，会否面临法律严格处罚？自4月1日起，税务行政处罚“首违不罚”事项清单施行，对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微、及时改正的，不予行政处罚。在柔性执法当中显温度，反映出税收监管、执法的新理念。

今年初修订的行政处罚法对“首违不罚”作出了明确规定，“初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”。此举的用意在于保障行政执法既有力度又有温度。在税收执法领域落实这条规定，影响面和意义尤为突出。

税收执法工作面广、量大，一头连着政府，一头连着群众。为此，优化税务执法方式十分重要。正如中办、国办近日发布的《关于进一步深化税收征管改革的意见》指出，要创新行政执法方式，有效运用说服教育、约谈警示等非强制性执法方式，让执法既有力度又有温度，做到宽严相济、法理相融。

实施“首违不罚”，在税收执法中还有很强的现实意义。近年来，我国大力鼓励创业创新，市场主体数量大幅增加。客观地说，不少中小企业、创业者对财会知识掌握有限，专业财务人员力量较为薄弱，在经营中有可能出现一些违反税法的行为，比如未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料，未按规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料等。如果“一刀切”地对这些违法行为严格处罚，可能显得有些“冰冷”，让部分纳税人产生抵触情绪。

根据“首违不罚”制度，对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微，在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令改正期限内改正的，不予行政处罚。这对很多纳税人来说，得到了及时纠正违法行为的机会，可感受到执法的温度。同时，这种有温度的互动，能够增进征纳双方的相互理解和支持，促进纳税人更加了解掌握税法，提高税法遵从度。

值得注意的是，“首违不罚”制度有明确的规定、条件，并非任何“首违”都能“不罚”，特别是要符合初次违法、清单所列事项、危害后果轻微、及时改正等要素。对纳税人来说，必须始终坚持依法纳税，不能因为“首违不罚”制度而对依法纳税有所放松、疏忽。否则，如果不符合“首违不罚”的要件，同样必须承担法律后果，做到依法处置、罚当其责。

虽然“不罚”，提高思想认识仍然十分重要，这也是这项制度的重要目的。根据规定，对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应对当事人进行教育。对此，税务机关应对当事人加强税法宣传和辅导。

首批清单列举了适用“首违不罚”的10个事项，包括资料报送、纳税申报和票证管理等多类型轻微税收违法行为。下一阶段，建议税务机关根据执法现实情况，继续发布其他“首违不罚”涉税事项。

《关于进一步深化税收征管改革的意见》强调，要深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，大幅提高税法遵从度和社会满意度。“首违不罚”清单的实施，正是推动税务执法、服务、监管的理念和方式手段变革的一个重要举措。