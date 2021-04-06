北京城区杨柳飞絮将持续到5月初

昨天，北京市园林绿化局和北京市气象局联合发布今年首期杨柳飞絮预报。城区飞絮将持续到5月初，市民可用一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等做好防护。

杨柳为何春季飞絮？市园林绿化局科技处高级工程师张博说，杨柳树属于雌雄异株，飞絮来自雌株。春季雌花序授粉后生成一个个小蒴果，发育成熟的小蒴果逐渐裂开，白色絮状的绒毛便携带着种子随风飞舞，借风力传播种子，繁衍后代，是植物正常的生理现象。一般情况下，4月上旬，北京地区的杨树最先进入飞絮期，柳絮在10天后开始启动飞舞季。

通过监测杨柳雌株果序发育动态变化及气象条件，园林绿化和气象专家联合会商判断得出杨柳飞絮始期预报。根据预报内容，中心城区和南部城区将于4月5日至8日进入飞絮期。城区东北部稍晚，于4月7日至10日开始飞絮，城区西北部将在4月8日至11日见到飞絮发生。

杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，从市域范围看，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。在具体区域，如无明显降水、降温、大风等情况，飞絮一般影响20天左右，高发期一般在一周左右。在飞絮期，每天10点到16点为高发时段。

按照预测，今年杨柳飞絮第一次高发期将出现在4月10日至15日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨；第二次高发期4月下旬至5月上旬，区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期5月中旬，主要区域为山区，对城区无明显影响。

杨柳飞絮会对部分市民生活造成困扰，专家也给出了防护建议。在外出时做好个人防护，一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等均可起到有效遮挡飞絮作用。进行户外锻炼等室外活动尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。居家期间请注意关闭纱窗，避免飞絮飞入室内。春季过敏源较多，虽然没有研究表明飞絮本身会导致过敏，还是建议敏感人群若出现过敏症状应及时到医院就诊，排查过敏源。

目前，市园林绿化局在全市100个杨柳飞絮观测点的基础上，又组织专业人员分组在全市范围内巡查督导，要求发现飞絮第一时间通知相关部门到现场处理，确保发现问题及时处置，最大程度降低飞絮对市民生活和城市运行的影响。