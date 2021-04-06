北京市五环内本周末进入飞絮高发期

昨日，北京市园林绿化局和北京市气象局联合发布了2021年第一期北京杨柳飞絮预报。北京青年报记者获悉，自4月5日起，北京中心城区和南部城区率先进入飞絮期。北京的杨柳飞絮期将持续50天左右，其间出现三次高发期。第一次高发期将从本周末开始，持续一周左右，主要影响五环以内城区。提醒广大市民做好个人防护，同时避免明火引燃飞絮引发事故。

据北京市园林绿化局科技处高级工程师张博介绍，杨柳树属于雌雄异株，飞絮来自杨柳树的雌株。春季雌花序授粉后生成一个个小蒴果，发育成熟的小蒴果逐渐裂开，白色絮状的绒毛便携带着种子随风飞舞，借风力传播种子，繁衍后代，形成了“杨柳飞絮”，是植物正常的生理现象。一般情况下，4月上旬，北京地区的杨树最先进入飞絮期，柳絮在杨絮飘飞10天左右开始启动飞舞季。

通过监测杨柳雌株果序发育动态变化及气象条件，园林绿化和气象专家联合会商判断得出杨柳飞絮始期预报。根据预报内容，中心城区和南部城区将于4月5日至8日进入飞絮期。城区东北部稍晚，于4月7日至10日开始飞絮，城区西北部将在4月8日至11日见到飞絮发生。

杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，从市域范围看，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。在具体区域，如无明显降水、降温、大风等情况，飞絮一般影响20天左右，高发期一般在一周左右。在飞絮期，每天的10点到16点为高发时段。

按照专家的预测，今年杨柳飞絮第一次高发期将出现在4月10日至15日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨；第二次高发期4月下旬至5月上旬，区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期5月中旬，主要区域为山区，对城区无明显影响。

据悉，市园林绿化局已经对今年的杨柳飞絮治理工作进行了专项布置，将继续采取加强观测预报，督导各级园林绿化部门和有林单位采取长效整治与应急处理结合的方式治理杨柳飞絮问题。目前，市园林绿化局在全市100个杨柳飞絮观测点的基础上，又组织专业人员分组在全市范围内巡查督导，要求发现飞絮第一时间通知相关部门到现场处理，确保发现问题及时处置，最大程度降低飞絮对市民生活和城市运行的影响。

面对杨柳飞絮对部分市民生活造成的困扰，专家建议，广大市民在外出时要做好个人防护，一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等均可起到有效遮挡飞絮作用。进行户外锻炼等室外活动尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。居家期间请注意关闭纱窗，避免飞絮飞入室内。春季过敏源较多，虽然没有研究表明飞絮本身会导致过敏，还是建议敏感人群若出现过敏症状应及时到医院就诊，排查过敏源。特别提示广大市民，注意消防安全，严禁乱扔烟头，严禁用明火引燃飞絮，防火安全，人人有责。（记者 王斌）