越来越多市民选择文明祭扫

昨天是清明假期最后一天，祭扫人数较清明节当日出现明显回落。昨天，全市223处祭扫点共接待群众21.93万人，疏导机动车6.43万辆，与前一日相比分别下降52%、50%。小长假期间，全市祭扫服务保障工作总体平稳有序，三天共接待群众110.18万人。

据统计，全市223处祭扫点共接待群众21.93万人，疏导机动车6.43万辆，较清明节当日分别下降52%、50%。其中，八宝山地区接待祭扫群众16886人，机动车4389辆。全市当日入园祭扫人数排名前五位的祭扫点为：八宝山革命公墓（9840人）、福田公墓（8108人）昌平区景仰园（7824人）、昌平区天寿陵园（7055人）、天慈墓园（6522人）。

清明假期三天，全市共接待群众110.18万人，疏导机动车32.29万辆，同比2020年清明假期分别增长594%、434%，祭扫服务保障工作总体平稳有序。3月20日至昨天，全市各殡葬服务机构已累计接待祭扫群众280.06万人,完成代为祭扫3397次。

清明祭扫服务接待日期间，各祭扫点实行分时预约、扫码入园，开通网络和电话预约通道，并在现场开通绿色便捷通道，保障老年人等特殊群体祭扫需求。市属殡葬服务机构继续开展免费送鲜花、“鲜花换纸钱”活动，并推出数十项便民惠民服务措施，向市民免费提供水桶、轮椅等工具，提倡移风易俗、文明祭扫，方便市民扫墓。交通部门对途经墓地陵园的重点线路增配机动运力，在祭扫高峰日开通扫墓专线，加强大型扫墓点区域的停车服务保障，确保群众安全出行。

为营造平安、便利、文明、和谐的清明祭扫氛围，全市城管执法系统开展清明节环境保障专项执法工作，重点查处无照经营丧葬、祭扫用品、孔明灯及烟花爆竹，道路抛撒纸钱，非法运营等影响祭扫环境秩序的违法行为。

根据往年情况，清明假期后，祭扫人数将出现进一步回落。从预约祭扫的人数来看，今天，全市67个规模较大的祭扫点的预约量继续下降，预约祭扫人数为5.71万人。这说明一年一度的“祭扫季”正在进入尾声。

本报讯（记者 叶晓彦）在刚刚过去的清明小长假，很多市民前往墓地，为逝去的亲人扫墓。记者发现，越来越多的市民选择文明祭扫方式，采用水溶性纸祭祀品、黄丝带、鲜花等环保祭祀用品，或采取网上祭扫等环保的方式寄托哀思。

记者在北京市民政局网站上看到，在“2021年清明节网上祭扫服务”专区里，只要填写好祭奠对象，留下自己的姓名和纪念语，再选择献花、上香、点烛或祭酒等祭奠方式，就可以完成网上祭扫。截至目前，已有近万名市民在这里写下对英烈及已逝亲朋的思念之情。

同时，记者在北京八宝山殡仪馆看到，今年最新推出的水溶性纸祭祀品受到了市民的欢迎。八宝山老山骨灰堂室外，工作人员在这里设置了一个被鲜花包围的水池，潺潺流水不断循环。只见前来祭扫的市民将手中带有“奠”字或写满寄语的信件放入水中，顷刻之间，这一张张祭祀用品便很快融入水中。一封封饱含深情的家书在水中渐渐散去。

“这款水溶性纸的原料是植物合成的木浆，纸上一些浅浅的文字则是用食品级颜料印刷的，非常安全环保。”相关负责人介绍，家属可以把想对逝去亲人说的话写在水溶性纸祭祀品上，然后放进水里。

记者还发现，市民在祭扫过程中，纷纷通过举行网络祭扫、黄丝带寄哀思、鲜花祭扫、邮寄追思卡等多种祭扫方式，守护“绿色清明”。