他的造血干细胞救了19岁女孩

4月2日，广东理工学院学生曾宇扬在中国人民解放军南部战区总医院成功捐献造血干细胞，成为肇庆市第13例造血干细胞捐献者。

曾宇扬是广东理工学院大三学生，他在大一时，加入中华骨髓库，成为一名光荣的造血干细胞捐献志愿者。曾宇扬是一位腼腆爱笑、朝气蓬勃的大男孩。他对2018年入库的事情，至今还有印象：“记得那天，在饭堂门口有一台献血车围着很多人，我就想出一份力，想献一次血，并现场加入造血干细胞志愿者队伍。”

2020年11月，曾宇扬与一名患者初配成功，后经全面体检和各项指标筛查，判定符合移植条件。2021年3月28日，曾宇扬注射了第一针动员剂，在接受为期4天的造血干细胞动员后，4月2日，“生命的种子”从他体内取出，送到一名19岁女孩身边，挽救其生命。谈到捐献会不会有不适，曾宇扬表示：“上个月28日住院，其间每天打一针造血干细胞动员剂，它能把骨髓里的干细胞动员到全身血循环里面去。其间，我出现过身体没力、腰部有点疼痛的症状，但是根据医生的反馈，我的这些症状都是正常的。”