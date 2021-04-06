新型消费发展进入快车道

近年来，网络购物、线上订餐、跨境电商等新型消费快速发展。国家发展改革委、工业和信息化部等28部门近日印发《加快培育新型消费实施方案》，提出24项举措，着力破除制约居民消费的体制机制障碍，鼓励消费新业态新模式发展。有关部门负责人指出，《实施方案》的出台为全面促进消费、培育完整内需体系、推进乡村振兴、形成强大国内市场和构建新发展格局提供重要支撑，为实体经济高质量发展增添强劲动力。

五字“秘诀”助推发展

近年来，中国新型消费呈现持续快速发展态势，走在世界前列。国家发改委有关负责人介绍，尽管去年受新冠肺炎疫情冲击，居民非必需品、聚集性、流动性、接触式等传统消费受到严重抑制，但各种新业态新模式引领新型消费业态加快扩容，线上消费逆势增长。

谈及此次印发的《实施方案》，该负责人表示，“总的来说，可以用‘全’‘细’‘新’‘准’‘实’5个字概括《实施方案》的特点。”

“全”——围绕推动服务消费线上线下融合、加快新型消费基础设施和服务保障能力建设、强化新型消费发展要素保障、改善新型消费营商环境等四大方面，提出24项政策措施。

“细”——对发展在线教育、互联网健康医疗、智慧旅游等内容作了大幅拓展，细化深化提出许多具体政策措施。

“新”——提出创新性政策措施，如新增冷链物流追溯政策，提出“利用‘溯源码’实施‘首站赋码、进出扫码、一码到底、扫码查询’等管理模式，建立从供应链首站到消费需求终端的进口食品冷链物流追溯系统”等。

“准”——围绕痛点堵点，有针对性地推出解决对策。如《实施方案》明确“引导外卖、网约车、电子商务等网络平台合理优化中小企业商户和个人利用平台经营的抽成、佣金等费用，用技术赋能促进平台内经营者降本增效”等。

“实”——“《实施方案》在某些领域，提出了一些实招和硬任务，旨在以点带面实现突破，更好适应消费结构升级趋势。”该负责人举例介绍，《实施方案》明确出台电子处方流转指导性文件、打通互联网医院和实体医疗机构的数据接口并逐步推动医药保数据互联互通等。

协同发力打通堵点

国家发改委有关负责人指出，新型消费领域还存在一些短板和痛点难点堵点，这次出台的《实施方案》就是锚定问题对症下药，进一步提出有针对性的务实举措。为此，多部门协同发力，提升新型消费支撑保障能力。

标准引领——国家市场监管总局有关负责人介绍，为持续完善新型消费领域标准体系，总局出台了一批重要急需国家标准。

服务消费方面，2020年以来已发布旅游度假租赁公寓、远程教育服务、农产品电商、跨境电子商务、冷链物流、智能信包箱、楼宇经济等15项国家标准，以标准引领提升服务品质、扩大服务消费。“截至目前，围绕云计算、物联网、大数据、智慧城市、人工智能、区块链等领域，我国已批准发布520余项国家标准，标准体系持续完善。”该负责人说。

数字支撑——工信部有关负责人表示，近年来，工信部积极推动线上线下消费的融合，打造新型消费网络节点、促进传统消费主体转型。

该负责人说，“下一步，将加快建设一批高质量信息消费体验中心，推动各类信息技术的集成创新应用，释放消费潜力，助力经济恢复性增长；依托信息消费体验中心加快培育各类新型产品和服务，逐步形成一批可复制、可推广的成果，带动提升产业供给能力。”

加快推动扩容提质

今年以来，中国经济运行呈现稳定恢复态势，新型消费的发展成为保障居民日常生活需要、推动国内消费恢复、促进经济企稳回升的重要支撑。商务部有关负责人介绍，2020年全国网上零售额同比增长10.9%，其中，实物商品网上零售额增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重达到24.9%，比上年提高4.2个百分点。

如何进一步推动新型消费扩容提质？该负责人介绍，为支持新型消费发展，培育完整的内需体系，商务部将会同有关部门，着力做好以下几方面的工作：

一是打造新型消费的网络结点。加快国际消费中心城市的培育建设，高质量推进步行街改造升级，培育一批标志性商圈。

二是完善商贸流通的基础设施。引导大型商贸流通企业下沉农村，建设改造一批乡镇的商贸中心。

三是发展流通新业态新模式。发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅，推进线上线下更广更深的融合。

四是营造安全放心的消费环境。坚持发展和规范并重，加快完善流通领域制度规范和标准，加快商务信用体系建设。

“下一步，商务部将注重需求侧管理，坚定实施扩大内需战略，多措并举推动新型消费扩容提质，服务构建新发展格局。”该负责人说。