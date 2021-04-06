清明节期间北京举办超千场公共文化活动

本报北京4月5日电 （记者潘俊强）记者从北京市文旅局获悉：4月3日—5日，北京各类线上线下公共文化活动精彩纷呈，全市共组织开展各类公共文化活动517项、1035场，参与市民群众约733万人次。活动场次较2020年同期（438场）增长136.3%，参与人次较2020年同期（约203.3万人次）增长260.5%。

据介绍，北京市各级公共文化服务机构围绕庆祝建党百年工作主线，落实党史学习教育要求，积极组织各类线上线下文化活动，并发挥互联网平台作用，增加群众参与的便利性，扩大了活动覆盖面。首都图书馆开展“榆火应春开——文学作品中的清明节与寒食”线上讲座活动；朝阳区开展“百年百部”庆祝中国共产党成立100周年社会主义核心价值观原创文艺作品展播活动等。一些红色旅游景区还举办了各类主题活动，向游客和市民讲述红色故事，传播红色文化。

《 人民日报 》（ 2021年04月06日 12 版）