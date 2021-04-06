4月3日—4日 网联平台处理网络支付交易超30亿笔
本报北京4月5日电 （记者葛孟超）记者5日从网联清算有限公司获悉：4月3日—4日，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易30.79亿笔，金额1.72万亿元，较去年同期分别增长34.71%和48.85%。
旅游市场回暖明显，“补偿式出游”需求强劲。网联平台数据显示，4月3日—4日，一些大型旅游服务平台交易量同比增长超过1.6倍、交易金额同比增长超1倍。同时，品质自驾游备受消费者青睐，租车市场表现活跃，部分租车平台交易笔数同比增长超1.5倍、交易金额同比增长超八成。
餐饮业消费潜力进一步释放。数据显示，4月3日—4日，部分品牌餐饮商家交易笔数和交易金额同比增长均超过1倍。此外，影视产业助消费复苏，生活娱乐选择丰富，影视娱乐相关网络支付交易笔数同比增长68%，交易金额同比增长超2倍。
《 人民日报 》（ 2021年04月06日 11 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn