“减肥套餐”吃坏身子 揭开“私人订制”的瘦身骗局

“给我一份信任，还你一个无与伦比瘦瘦的你。这里有营养顾问一对一‘私人订制’瘦身套餐，助你疏通经络、排毒降脂、极速瘦身……”兜售套餐的是一个以普通食品和保健品冒充特效减肥产品实施诈骗的犯罪团伙，受骗女性近1000人，遍及全国各地，涉案金额超过1000万元。

近日，广东省广州市公安局海珠分局在“飓风”专项行动中，一举打掉这个企业化运作、非法销售“减肥产品”的电信网络诈骗团伙，抓获团伙成员55人，缴获涉案单据、手机、电脑以及伪劣产品一批。

“减肥套餐”吃坏身子

2020年8月底，女子小璐（化名）向海珠警方报案称遭遇减肥诈骗：“那些产品根本不像他们说的没副作用，能快速减肥，我吃了两个星期，差不多天天拉肚子、呕东西，身上没一点力气，脑子都迟钝了……”

民警询问得知，当年8月初，小璐经一位网友介绍，加入了一个减肥聊天群。看着群里“姐妹”们大秀魔鬼身材，分享使用某品牌减肥套餐的极速瘦身经历，小璐心动了。

她加了群里一个网名为“王某”的“减肥达人”为好友，并在对方的介绍下，购买了价值2000多元的“闪某瘦身茶”等减肥套餐，套餐中包括减肥代餐、饮品以及降脂降压的中成药等。经过几天的试用，小璐感觉效果不佳。对此，对方的解释是，因为小璐没有对自己的身体状况进行科学全面的评估，购买的产品缺乏针对性。对方强烈建议她与公司的营养顾问对接，让营养顾问进行专业评估指导，一对一“私人订制”适合她体质的产品套餐。

小璐因此又添加了自称某健康管理中心营养顾问的“梁先生”为好友。经过一番网络“问诊”，“梁顾问”告诉小璐，其体质寒湿、体内垃圾多、脉络堵塞、代谢缓慢，导致脂肪分解酶缺乏，容易形成脂肪堆积，需要进行系统调理。

在“梁顾问”的推荐下，小璐又先后购买使用了多个不同的减肥套餐产品。短短半个月内，她累计花费5万多元，结果非但没有瘦成魔鬼身材，反而造成腹痛、腹泻、呕吐、嗜睡、反应迟钝等严重不良反应。

销售公司大门紧闭

接到报案后，海珠警方首先对全市范围内的同类警情进行综合分析，陆续找到了多位有着同样遭遇的女士。这些女士都是在一个网名为“王某”的“减肥达人”推荐下开始接触上述减肥产品。

同时，民警也通过相关职能部门和专业机构，对这些“减肥产品”进行检测鉴定，结果是这些产品大多为普通食品，没有任何减肥功效，其中一些保健品需要在专业指导下使用，否则将对健康造成伤害。

对此，海珠警方迅速成立专案组，依托智慧新警务展开全面侦查。相关线索均指向佛山市桂城的3间公司。这3间公司的实际注册人和经营者分别为林某和龙某，公司业务范围为提供健康咨询以及食品销售，并不具备销售药品和保健品的资质。3间公司的员工约50人左右，每间公司平时都大门紧闭，前台人员不允许非公司人员进入。不过，里面却不时传出电话铃声以及推销产品、接受咨询的通话声。

经过近3个月的缜密侦查，在掌握确凿证据后，海珠警方专案组于2020年12月28日果断实施收网，一举抓获林某、龙某、王某、卜某等公司骨干以及成员55人，缴获作案手机和电脑共130余部、服务器3台，以及大量的诈骗“话术”剧本。

经审讯，林某等犯罪嫌疑人相继供述了其作案事实。团伙成员交代，他们出售的“减肥产品”并没有减肥功效，且由于成本低廉，非法获利能达到成本的10倍以上。

流水线式生产骗局

随着调查的深入，警方进一步查明了这一诈骗团伙的组织架构、运作流程及作案手法。

据办案民警介绍，该团伙组织严密、分工明确。林某和龙某分别注册一间合法公司，担任经理和法定代表人，是团伙的核心。其他骨干成员作为部门经理，分别负责推广引流、人事培训、财务管理和销售等。员工被分别编为线上推广团队、电话营销团队和健康管理中心团队，每个团队会根据人数和需要进行分组，小组之间环环相扣，既互相竞争，又互相配合。

整个团伙如同一套完整的流水线，批量生产骗局。该团伙成员首先将含有二维码、网址链接的广告投放到网络上，进行推广引流，接着便将获取的客户信息推送给线上推广团队。之后团队成员便会使用虚构的“减肥达人”网络身份，按照“话术”剧本套路客户，推销产品。

最后，电话营销团队和健康管理中心团队会根据线上推广团队的反馈，再按照“话术”剧本有针对性地与客户联系，以“营养顾问”的身份打消客户对产品的质疑，让客户误以为是自身原因才导致减肥效果不好，进而听从“营养顾问”的建议，继续高价购买个性化“私人订制”套餐。

经审查，海珠警方对林某等55名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。截至目前，海珠区人民检察院以涉嫌诈骗罪对其中46名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

警方提醒，消费者应科学制定饮食和锻炼方案，切勿轻信广告推销，一旦发现上当受骗，应及时报案，并保存好相关证据，以便维护自身合法权益。（记者 邓君 通讯员 郑何平 张毅涛）