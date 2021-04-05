清明假最后一天北京阵风6级 明后天花粉浓度仍较高

清明假期最后一天北京阵风6级 明后天晴天在线花粉浓度仍较高

中国天气网讯 今天(4月5日)，北京仍将晴天控场，暖意在线，但白天风力较大，阵风可达6级，公众出行需注意防风。预计明后天，北京气温将小幅上升，但花粉浓度较高，易敏人群需注意防护。

昨天，北京暖意十足，阳光在线，午后气温一度达到20℃，体感微热，不少行人都穿上了轻薄的夏装。不过早晚温差较大，今天05时，南郊观象台气温仅有6.2℃，中心城区大部分地区气温在4.5℃至7.2℃之间，体感凉意十足。

北京市气象台预计，今天白天，北京晴转多云，北转南风2级转3、4级，阵风可达6级左右，最高气温18℃，公众出游踏青需注意防风。夜间风力逐渐减弱，多云转晴，南转北风2、3级，最低气温9℃，温度较低，出行需注意保暖。

明后天，北京大部地区仍以晴到多云的天气为主，其中明天午后山区有小阵雨，最高气温在20℃上下，暖意不下线。

气象专家提醒，今天是清明假期的最后一天，北京短时阵风风力较大，气温略有下降，目前花粉浓度很高，公众踏青赏花需注意防风防过敏。此外，正值清明祭扫高峰期，需注意野外用火安全。