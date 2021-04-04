“三品四香”全明星阵容出击 古井贡酒释放“春”的答案

四月的蓉城热情似火，一切皆因春糖。

作为白酒行业发展的“风向标”，时隔两年“珊珊来迟”的春季糖酒会获得了空前的关注。经过2020年的市场洗礼，经销商更是清醒的认识的，手握名酒才能手握未来！拥有两大“中国名酒”、一家区域老名酒的古井贡酒展厅成了经销商“踏春”的不二之选。

4月3日，在四川省人大会议中心大成宾馆，自上午九点钟起，就有酒商陆续的到来，迎接他们的，是古井贡酒+黄鹤楼+明光酒业三重出击的占地2000平米的独立展厅，这也是古井贡酒春糖展厅开放的第一天。

2021年，古井贡酒以2.002亿与安徽明光酒业达成战略合作，明光酒独特的绿豆香型为古井名酒家族再添新锐。至此，古井贡酒成为拥有“三个品牌”“四种香型”“三地产区”的中国名酒企业。本届春糖，也是古井贡酒“三品四香”全明星阵容的首次出击，对于全国的经销商来说是一个难得的财富机会。

现场有专程赶来的经销商表示，2020年春节期间，古井贡酒·年份原浆作为央视春晚特约播出的情景还历历在目，年份原浆·年三十的上市带动抢购古井贡酒过大年的热潮。本次春糖古井三大名酒的阵容，即便来时已经有所准备，依旧感到震撼。近年来，古井贡酒加速全国化，这次来春糖就是专程为古井而来，在行业集中分化的调整期，只有选择古井贡酒这样品牌、实力兼备，还在高速发展期的企业，未来才能走的更远。

好的展览离不开好的展品。在这2000多平的展馆中，古井贡酒、黄鹤楼、明光酒业三大品牌的核心品系全部亮相，专人咨询对接服务收获大量好评。

一年之计在于春，对于酒水行业而言，新的一年是从成都春糖开始，2021年4月3-7日，在位于成都四川省人大会议中心大成宾馆的“古明楼”展厅，相信广大经销商能够找到“春”的答案。