第104届糖酒会即将开启 郭广昌首次回应投资舍得酒业缘由

第104届全国糖酒商品交易会将于2021年4月7日至9日在四川成都举办。4月3日糖酒会前夕，舍得酒业在成都举办了2021年经销商大会。会上，复星国际董事长郭广昌首次回应为何投资舍得酒业。

据悉，此次舍得经销商大会的主题为“沱牌舍得老酒起航，同舟奋进创造辉煌”，上千家经销商参会。会上，舍得酒业官宣了公司发展战略，发布了老酒战略升级体系，全面解析2021年的营销策略，同时还和江南大学签约揭牌中国首个“老酒研究院”。

会上，舍得酒业董事长张树平表示，公司各项工作都上了新的台阶，特别是风险得到了控制和解决。他表示，2021年是沱牌舍得攀登新的高峰，实现质的飞跃的一年，更是实现“梦想”的关键之年。

同时，张树平提出今年舍得酒业工作将聚焦“五大坚持”：坚持“以酒业为主，文化赋能”的发展方向；坚持“生态酿酒，绿色发展”的发展理念；坚持“老酒、双品牌、年轻化、国际化”的发展战略；坚持“近期、中期、远期”的发展目标；坚持“厂商一家，共创共赢”的发展宗旨。

2020年12月31日，复星集团旗下子公司上海豫园股份竞得沱牌舍得集团70%股份，正式成为舍得酒业间接控股股东。会上，郭广昌在现场发表讲话时，首次回应投资舍得酒业的三大动因：一是情怀，对沱牌舍得感情深厚；二是老酒战略独一无二，老酒储量行业领先，看好舍得酒业未来发展；三是舍得的名字好，文化属性强。