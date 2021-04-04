首届酱酒之心主题展开幕 150+行业大咖助阵、100+企业开馆

4月3日上午，2021酱酒之心主题展在成都世外桃源酒店开幕。这是在长达66年的糖酒会历史上，第一次出现以酱香型白酒为核心主题的品类专业展。

酒业泰斗季克良宣布2021酱酒之心主题展开幕

据了解，此次酱酒之心主题展由中国酒类流通协会指导，成都云酒会展服务有限公司主办，共计3个活动展厅，总展览面积达6000平方米，场地面积超2000平方米，参展企业数量超100家，邀请到行业重磅嘉宾150多位，同期举办的现场活动达18场，预约参展专业观众超5万人次，预计展览期间将有超20万人次专业观众入场。

开幕式现场，以中国酒类流通协会常务副会长刘员为代表的各地酒业协会领导悉数到场。同时，酱酒之心还得到了酒业泰斗季克良，中共通化市委常委、通化市人民政府常务副市长经希军，江南大学副校长徐岩，遵义市仁怀市委副书记、市长汪能科等重磅嘉宾莅临支持。

图为中国酒类流通协会常务副会长刘员

刘员在开幕式上表示，酱酒之心的出现，至少契合了消费升级、产业升级和品牌升级三大趋势，不仅对白酒市场品质消费和品牌消费是强有力的促进，更促进了市场需求侧与生产供给侧的精准对接，直接提高了酒业链条上的精准与效率。而且在此基础上，酱酒之心将成为品牌塑造、品牌传播、品牌占位的一个有利平台，对企业跨越突破，具有十分重要的意义。

图为遵义市（仁怀市）酒业协会执行副会长兼秘书长吕玉华

遵义市（仁怀市）酒业协会执行副会长兼秘书长吕玉华指出，在酱酒市场一片乐观形势下，仍然存在产业亟待规范和品牌建设不足两大问题。“如何甄别好产品、识别好品牌、实现上游透明化、产区透明化，并在此基础上进一步塑造更多优秀酱酒品牌，都将在很大程度决定酱酒市场后续发展趋势。”

所以，酱酒之心主题展的举办可谓是顺应大潮，“酱酒之心让好产品集中亮相，为好品牌搭建平台，引领行业高质量、可持续发展，在酱酒之心，我们能看到更精准的风口，能发现更确定的金矿。”吕玉华表示。

此外，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委委员、副总经理陈宗强，贵州醇酒业董事长、总经理，湖北枝江酒业董事长、总经理朱伟，金沙酒业党委书记、董事长张道红，贵州安酒集团总裁路通，贵州国台酒业股份有限公司常务副总经理汤旭，深圳怡亚通集团酒类行业副总裁、北京怡福康宝商贸有限公司董事长鄢奎平等参展企业代表也一起亮相。

图为贵州国台酒业股份有限公司常务副总经理汤旭

对于酱酒高速发展阶段遭遇的问题，汤旭认为，在这个节点上，企业来到酱酒之心，广泛交流，深刻思考，有助于行业坚定信心，坚守品质，并进一步夯实市场，厂商协同，同时在需求端管理、供给侧改革的主旨下，提高产业运营效率，提升产业发展质量。

深圳怡亚通集团酒类行业副总裁、北京怡福康宝商贸有限公司董事长鄢奎平

鄢奎平认为，虽然在2020年里，酒类市场经历了严峻挑战，但2021年重聚在 酱酒之心，行业看到的是更火热的酱酒市场，更强劲的酱酒增长。

对此，鄢奎平认为，酱酒之心主题展的举办，把好酱酒、好品牌集中展现在经销商面前，帮助商家优中选优，进一步满足人们对酱酒的品质需求和价值需求，无疑会让酱酒市场更具热度，更有活力。

值得一提的是，在4月3-6日的酱酒之心主题展上，经销商不仅可以一站式解决酱酒的选品，与季克良等大咖与大家一起探讨酱酒的发展趋势，组委会还在会期每个整点（每天10点-16点）都会抽奖送出一瓶茅台，观展人士只需要到成都世外桃源酒店的酱酒之心主题展，现场就可参与抽奖。