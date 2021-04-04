清明蔗 毒过蛇 挑错甘蔗会吃出问题

甘蔗是一种常见水果，颇受市民喜爱。近日，湖南一男子无论如何都想不到，就是一截甘蔗让他进了ICU。经医生诊断，该男子吃了霉变的甘蔗而中毒。汁多清甜的甘蔗，怎么一到清明前后，就变成“毒蔗”了呢？

误食变质甘蔗致昏迷

近日，湖南慈利县中医院收治了一名突发昏迷的患者彭某。医生说，结合彭某当时病情症状，以及家属送来该男子吃剩的甘蔗，“属于吃了霉变甘蔗而中毒。”

随即，医生立即对该男子进行急救，但由于患者持续抽搐，并昏迷不醒，因此被立即送入ICU予以治疗。幸运的是，经过该院积极抢救治疗，两天后患者神志转清醒，且未发现明显后遗症。

记者通过查询，经媒体公开报道“清明时节食用霉变甘蔗中毒”个案不在少数，几乎每年都会发出提醒或警告，但每年都有不少人会中招。

霉变甘蔗才会“毒过蛇”

民间一直有流传“清明蔗，毒过蛇”的说法。

2日，记者在白云区一水果市场里看到，和年前比起来，现在销售的甘蔗少了很多。何姓老板告诉记者，“毒过蛇”的甘蔗，其实就是因为发霉变的“红心”甘蔗，“这样的甘蔗从来不会拿出来卖，发现了就会立即处理掉”。

“甘蔗采摘后，由于储运不当，在清明时节气温回升后容易产生节菱孢霉菌。”中国农业大学食品学院副教授朱毅告诉羊城晚报记者，这些病原菌使得甘蔗部分发生霉变，产生了一种神经毒素，让甘蔗芯从原本正常的颜色变成了暗红色甚至黑色。说白了，“毒甘蔗”就是变了质的甘蔗，就像其他变质食品一样，这样的甘蔗自然也不能吃了。

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甘蔗最好去皮洗净再吃

低龄儿童最好饮蔗汁

清明时节，该如何挑选甘蔗？朱毅表示，主要的方法是“摸、看、闻”。她说，用手感觉一下甘蔗的软硬度；新鲜甘蔗质地坚硬，霉变甘蔗质地较软。同时要观察甘蔗的蔗瓤是否新鲜。新鲜甘蔗有股清香味，若闻到甘蔗有霉坏味或酒糟味，千万不要购买及食用。

她特别指出的是，甘蔗最好去皮洗净后再食用。

“糖尿病人群不宜食用甘蔗。”朱毅说，由于甘蔗含有丰富的糖分，人们食用以后能让血糖快速升高，患有糖尿病和血糖偏高的人群是不适合吃甘蔗的。

此外，容易腹泻与患有肠炎的人群也不适宜食用甘蔗。

另外，儿童食用要特别注意安全。低龄儿童如果不会吐蔗渣，吃甘蔗时很容易会呛到喉咙，引发窒息的风险。所以，儿童以饮用甘蔗汁为宜，不建议直接食用甘蔗。