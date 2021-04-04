中国疫苗助力全球抗疫（患难见真情 共同抗疫情）

3月24日，中国援助菲律宾的第二批科兴新冠疫苗运抵菲首都马尼拉，帮助菲律宾加速实施新冠疫苗接种计划。

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3月30日，中国政府援助埃塞俄比亚的新冠疫苗运抵埃塞首都亚的斯亚贝巴。

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4月1日，柬埔寨开始为国民接种中国科兴新冠疫苗。图为一名女子在柬首都金边接种第一剂科兴新冠疫苗。

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连日来，中国新冠疫苗运抵多个国家，受到热烈欢迎。中方积极兑现将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。外国政府和人民纷纷对中国表示感谢，认为中方提供的疫苗对其抗击疫情非常重要，中国为国际抗疫合作作出了不可替代的重要贡献。

4月2日晚，蒙古国政府采购的首批中国新冠疫苗运抵蒙首都乌兰巴托。蒙古国外交部长巴特策策格在交接仪式上致辞说，在蒙古国抗疫严峻时期，中国先是无偿援助蒙方疫苗，为蒙古国重点人群疫苗接种工作提供有力支持。此次，中方又在短时间内提供蒙方所购的首批中国疫苗，助力蒙古国抗疫和恢复经济，蒙方对此表示衷心感谢。

4月1日晚，一架阿根廷航空公司包机抵达阿首都布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场，顺利载回第二批中国国药集团研发生产的新冠疫苗。阿根廷卫生部长比索蒂前往机场迎接。阿根廷外交部长索拉在社交媒体上发文感谢中国政府在两国疫苗合作中提供的协助。

3月31日，中国政府援助斯里兰卡新冠疫苗运抵斯里兰卡科伦坡班达拉奈克国际机场，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨率领多名部长前往机场迎接。戈塔巴雅当天通过社交媒体发文，感谢中国领导人及中国人民在抗击疫情的国际合作中将斯里兰卡置于优先位置。

3月30日，中国政府援助埃塞俄比亚的新冠疫苗运抵其首都亚的斯亚贝巴。埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞等到机场迎接。塔德塞致辞说，中国此次援助新冠疫苗是两国牢固关系的有力见证。她表示，中国援助的疫苗将极大帮助埃塞早日实现全国20%人口接种的目标。

3月29日，中国政府援助巴勒斯坦的中国国药集团新冠疫苗运抵拉姆安拉。巴卫生部长马伊·凯拉在交接仪式上表示，中国疫苗驰援巴勒斯坦，为巴实施新冠疫苗接种计划提供了极大支持和帮助。巴方高度赞赏中国坚定履行将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，以负责任态度和实实在在举措，向巴勒斯坦等发展中国家提供无私帮助。

中国政府援助尼泊尔政府新冠疫苗交接仪式3月29日在尼首都加德满都的总理官邸举行。尼总理奥利对中国政府的慷慨捐助表示衷心感谢。他说，中国抗击新冠肺炎疫情的措施和努力值得赞赏，中国抗疫成功经验值得其他国家学习。

首批中国科兴公司研制的新冠疫苗3月28日运抵萨尔瓦多。萨卫生部长弗朗西斯科·阿拉比表示，中国疫苗的到来为萨尔瓦多抗疫带来希望，将助力当地新冠疫苗接种计划，保护当地民众并助其尽快回归正常生活。萨尔瓦多总统布克尔此前一天在社交媒体上对中国提供抗疫支持表示感谢。

乌兹别克斯坦政府采购的首批中国新冠疫苗3月27日运抵塔什干。乌兹别克斯坦卫生部长哈吉巴耶夫表示，乌方高度重视同中方开展疫苗合作。运抵乌兹别克斯坦的这批中国新冠疫苗将被分配到该国3000多个疫苗接种点，为民众实施大规模接种。

中国政府和中国人民解放军向苏丹过渡政府和军方无偿援助的一批新冠疫苗3月26日晚运抵苏丹首都喀土穆。苏丹主权委员会成员、卫生紧急状态最高委员会主席塔瓦尔表示，中方克服困难第一时间向苏方伸出援手，彰显了两国亲如兄弟的友好关系。苏丹卫生部长奥马尔表示，自疫情发生以来，中方已向苏方提供多批援助，并派遣医疗专家组来苏分享中方抗疫经验，苏方感念在心。医疗卫生合作已成为两国战略伙伴关系不可或缺的重要组成部分。相信在中方大力支持下，苏方一定能最终战胜疫情。

中国援助安哥拉的新冠疫苗3月25日运抵罗安达。安哥拉卫生部长卢图库塔说，中国是首个向安方提供疫苗援助的国家，安方对中方的无私帮助深表感谢。

中国援助的一批新冠疫苗3月25日运抵突尼斯迦太基国际机场。突卫生部长迈赫迪表示，突尼斯正面临第三轮疫情的考验，中方这批疫苗援助非常及时。他强调，中方应突方请求紧急提供疫苗援助，体现了两国关系的高水平。突方希望同中方进一步加强卫生领域合作，不断赋予双边关系新的内涵。

中国援助菲律宾的第二批科兴新冠疫苗3月24日晨运抵马尼拉。菲卫生部长弗朗西斯科·杜凯说，菲方感谢中国伸出援手，菲律宾近日疫情趋紧，这批疫苗来得正是时候。

中国政府援助马尔代夫的首批新冠疫苗及部分防疫物资3月24日深夜运抵马累。马卫生部长纳西姆感谢中国政府和中国人民向马提供疫苗援助，希望同中方加强合作，尽早取得抗击疫情的胜利。

《 人民日报 》（ 2021年04月04日 03 版）