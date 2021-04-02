防控“小眼镜” 我国将启动“光明行动”

新华社成都4月2日电（记者吴晓颖 袁秋岳）记者2日从在成都召开的全国综合防控儿童青少年近视暨学校卫生与健康教育工作现场会上获悉，我国儿童青少年近视防控工作取得积极进展和成效，全国儿童青少年总体近视率由2018年的53.6%下降到2019年底的50.2%。

针对我国儿童青少年近视率居高不下、近视低龄化等问题，为综合防控儿童青少年近视，2018年教育部等八部门联合下发《综合防控儿童青少年近视实施方案》。

教育部副部长钟登华说，两年多来，各地高度重视，不断完善近视防控工作格局，因地制宜综合施策，积极应对新冠肺炎疫情影响，开局成效显著。去年上半年受新冠肺炎疫情影响，儿童青少年线上学习时间加长，户外活动减少，2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有所上升，但与2018年相比，仍有下降。

为应对疫情影响，推进儿童青少年近视防控工作，教育部研制了《儿童青少年近视防控光明行动（2021——2025年）工作方案（征求意见稿）》，提出引导学生自觉爱眼护眼、减轻学生学业负担、强化户外活动和体育锻炼、科学规范使用电子产品、落实视力健康监测、改善学生视觉环境、提升专业指导和矫正质量、加强视力健康教育等8项措施。

比如在落实视力健康监测方面，要求建立儿童青少年视力健康监测数据库，每年开展全国儿童青少年视力动态监测，努力实现县（区）儿童青少年近视监测全覆盖。做到早监测、早发现、早预警，0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。认真开展中小学生视力筛查，对视力异常或可疑眼病的，提供个性化、针对性强的防控方案。

钟登华说，要聚焦问题主动作为，大力实施“儿童青少年近视防控光明行动”，抓好手机、作业、睡眠、读物、体质等关键要素管理，落实体育锻炼要求，改善视觉环境条件。要强化学校、学生、家庭、医疗卫生机构、政府相关部门协同联动，持续部署开展近视防控评议考核，综合科学防控，确保儿童青少年近视防控工作取得实效。