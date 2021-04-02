民众肉食消费需求加快升级 成养殖屠宰加工物流业发展新动力

记者日前在生猪屠宰高质量发展座谈会暨中国肉类协会团体标准《富α-亚麻酸猪产品亚麻籽猪产品》发布式上获悉，随着生活质量提高，我国民众肉食消费需求向“安全+健康”加快升级，成为养殖屠宰加工物流业发展新动力。

农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮说，在市场拉动和政策激励下，我国生猪生产持续恢复，非洲猪瘟得到有效控制，生猪市场供应持续改善。目前消费者对健康、品质等需求大幅提升，健康肉食理念成为热点。中国肉类协会和中粮家佳康牵头制定的亚麻籽猪团标，有助于满足消费者高品质肉食需求，推动生猪产业高质量发展，构建生猪产业发展长效机制。

据介绍，此次发布的团标亚麻籽猪产品就是为满足这一需求趋势应运而生。6倍以上α-亚麻酸系反复验证的硬指标，这类产品提供人体需要但无法自我合成的α-亚麻酸。按团标要求，产品不仅有数字指标，还有味觉要求——“好吃”。据中国肉类协会负责人介绍，中国肉类协会一直在探索团体标准的落脚点，以补充国标、行标。针对某一特殊营养价值食品，团体标准是最佳实现方式。目前市场上有关产品已经形成一定规模，但缺乏相关标准。本标准出台，有利于规范市场，促进生产、消费环节的衔接。

随着生活质量提高，民众肉食需求从“安全”向“安全+健康”升级。爱尔兰食品局首席执行官塔拉·麦卡锡在接受记者采访时说，中国肉类消费结构不断升级。2020年肉类市场受疫情影响，中国需求空前提升，爱尔兰对华肉类出口创下新高。中国成为爱尔兰猪肉出口第一大市场，牛肉出口获得巨大成功，羊肉和家禽有望入市。肉食需求升级已从一线发展到二线城市，从零售渠道发展到电商物流。（王立彬）