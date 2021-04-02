“美丽的妈妈开满山坡”关爱自闭症家庭主题展在京举办

自2008年起，联合国将每年的4月2日定为“世界自闭症关注日”， 以提高社会各界人士对自闭症的相关研究及对自闭症患者的关注、尊重、理解。今年4月2日是第14个自闭症关注日，壹基金联合伊利QQ星于北京共同开启“美丽的妈妈开满山坡”关爱自闭症家庭主题展。

中国精神残疾人及亲友协会主席温洪希望借由本展，将她作为自闭症孩子的母亲的经验、成果、能量传递给更多自闭症孩子妈妈，尤其是新手妈妈。

伊利集团副总裁赵昕出席展览时表示，该集团希望不只赋能每一个自闭症孩子，更赋能每一个自闭症儿童的照料者，塑造积极、乐观、健康的身心，无论对孩子、对家庭，还是对作为个体的自己，都是极为重要的责任。同时，集团也将始终不忘初心，持续行动，让公益更有益。

据壹基金相关人士介绍，此次与伊利QQ星合作，是希望通过展览的形式让更多医院、教育机构、企事业单位、社会团体了解自闭症家庭的真实生活状况，进而各自以其更加专业的方向和视角，带动公众给予这些特殊家庭更多的尊重、接纳与包容，为孩子们创造更好的未来。展览期间，主办方向大众发起了社会志愿者招募计划，社会人士可于3月28日至4月11日参与本次自闭症家庭的融合活动，以个人之力帮助自闭症家庭，赋能美丽的妈妈们。未来，壹基金也将联合伊利QQ星在今年启动家长加油站专项计划，预计服务覆盖1500个家庭，通过社区融合的方式直接影响4500名家庭照料者及1500名自闭症孩子，帮助自闭症儿童及其家庭享有有尊严、无障碍、有品质的社会生活。

此外，除自闭症儿童在作品展出外，场馆内设置了多个自闭症儿童的融合训练区，参展自闭症家庭可在专业志愿者的帮助下，通过学校、便利店、公交车、斑马线等场景化训练区域，帮助孩子进行干预训练。