云南瑞丽5地上升为中风险地区 清明假期出行安全吗？

制图：孙红丽

人民网北京4月2日电 （记者孙红丽）截至4月1日24时，云南省现有确诊病例18例（境外输入2例，本土16例），无症状感染者49例（境外输入19例，本土30例）。清明将至，出游热潮即将到来，出行计划是否要有变动？出行如何做好安全防护？

瑞丽在哪儿？

瑞丽市人民政府官方网站介绍，瑞丽市地处云南省西部，是一个以傣族、景颇族为主的边境口岸城市，与缅甸国家级口岸城市木姐毗邻，国境线长169.8公里，国土面积944.75平方公里。

3月31日10时，瑞丽市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报瑞丽市新冠肺炎疫情有关情况，并就相关问题回答记者提问。图片来源：瑞丽市政府官网

现有多少感染者？

据云南省卫健委4月2日通报，4月1日0时至24时，云南省新增确诊病例4例，新增无症状感染者4例。1例境外输入确诊病例治愈出院。

截至4月1日24时，云南省现有确诊病例18例（境外输入2例，本土16例），无症状感染者49例（境外输入19例，本土30例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

5地调整为中风险地区

4月1日，瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通告，划定瑞丽市姐告国门社区等5个中风险地区。

经瑞丽市新冠肺炎疫情防控专家组评估，从2021年4月1日19时起，瑞丽市有5个中风险地区：瑞丽市姐告国门社区，勐卯镇鑫盛时代家园小区、瑞京路红砖厂、星河蓝湾小区、团结村委会金坎村民小组。

目前采取哪些防控措施？

3月31日起，瑞丽市城区居民实行暂定一周的全员居家隔离。图片来源：瑞丽市政府官网

进行全民疫苗接种

4月1日晚间，德宏州委常委、瑞丽市委书记龚云尊接受央视“新闻1+1”栏目主持人连线直播采访时表示，从4月2日上午八点开始，瑞丽市将进行全民疫苗接种。

城区居民全员居家隔离

3月31日10时，瑞丽市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会通报，3月28日上午，瑞丽市对姐告玉城重点人群开展例行核酸检测采样，29日凌晨2时许，报告1例缅籍人员核酸检测呈阳性，复核核酸阳性。瑞丽市立即对姐告玉城所在地国门社区进行全员核酸检测采样，截至3月30日24时，采集核酸样本26000份，累计发现阳性样本9例。

瑞丽市人民政府副市长杨谋在通报会上表示，为有效排除此次疫情风险隐患，瑞丽市于2021年3月31日上午8:30开始进行全员核酸检测。城区居民全员居家隔离，期间不得外出，时间暂定为一周，根据检测情况确定具体解除时间。

4月1日，瑞丽市通报，截至4月1日08:00时，累计完成核酸采样309448份，送检235991份，完成检测105530份。

3月14日后离开瑞丽人员主动登记

瑞丽市特别强调，凡是14天内（3月14日后）离开瑞丽人员，请主动到当地社区登记，进行核酸检测，共同做好疫情防控工作，确保人民生命健康安全。

加强交通管制

3月31日10时，瑞丽市通报，3月30日22时起，对离开瑞丽的车辆、人员进行交通管制，原则上不进不出；确需离开瑞丽的人员须持72小时以内核酸检测阴性报告。对进入瑞丽的人员、车辆原则上就地劝返。待全员核酸检测完成后，视情况决定是否继续实施交通管制。

瑞丽市公安局副局长寸代鹏在通报会上表示，瑞丽市公安局于3月30日上午9时30分，在姐告大桥两端设置封控点，实施交通管制，禁止无关人员、车辆出入姐告国门社区；同时为配合城区开展全员核酸检测工作，3月30日22时，对龙瑞高速瑞丽东、瑞丽西、帕色三个出入口、320国道畹町江桥段、556国道帕当木材检查站等5条进出瑞丽城区的通道实施交通管制，交通管制区域内，除物资保障、医疗救治、援瑞车辆人员外，其他无关车辆及人员禁止进出瑞丽城区。

全面强化边境管控

3月31日10时，瑞丽市通报，全市边境一线共设置封控点506个，投入力量3902人，切实压实各单位责任，严防死守。

清明出行还安全吗？

公众不必要放弃到云南其他地方的旅行计划

据健康时报3月31日报道，国家卫健委高级别专家组成员、中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家曾光表示，瑞丽作为一个边境城市，相邻的缅甸也属于疫情比较严重的国家，要长期地在漫长且复杂的边境线上严防死守做好防范疫情输入，是一项非常艰巨的任务，出现偶发的输入性病例是可以理解的。目前看来，病例集中在瑞丽，其他内陆地区是安全的，因此公众不必要因此放弃到云南其他地方的旅行计划。“瑞丽的疫情如果能控制在本地，云南其他地方都是安全的，还是要进一步看当地的疫情防控情况。”

出行做好自我防护，建议尽早接种疫苗

武汉市肺科医院重症医学科主任胡明表示，和去年相比，今年无症状感染者、轻症患者较多。出门在外应做好自我防护，戴口罩、多洗手，尽量不去人员聚集场所，乘坐交通工具时注意通风。另外，建议民众接种新冠疫苗。

“现在，无症状感染者比临床病例要多，所以非必要，尽量避免去一些高风险的口岸地区。”胡明说，温度回升，病毒活性会减少，若防控做到位，控制新冠并不是很难。

另外，据央视网4月1日报道，钟南山院士近日接受采访时再次表明观点称，不抓紧打疫苗有风险。“虽然中国疫苗接种绝对数是世界第二，但是按百分比目前也就4个百分点左右。按照现在的情况，绝大多数人还处于未免疫状态，一旦跨境的人员流动重新活跃起来，到时候其他国家接种的都很好了，我们就很危险。”钟院士如是说。

疫情防控建议请查收

清明节即将来临，人员流动加大，为巩固疫情防控成果，保护人民群众生命安全，安徽、湖北、江西等地疾病预防控制中心近日对广大公众提出疫情防控建议。

如湖北疾控提醒，2021年3月14日（含）后来自云南省德宏州尤其是瑞丽市的来鄂返鄂人员，请主动到当地社区进行申报并配合当地疫情防控指挥部的所有防控措施。鉴于云南省德宏州瑞丽市当前的疫情形势，如无必须，建议近期不要前往。从云南省德宏州尤其是瑞丽市的来鄂返鄂人员，请提前了解湖北省当地防控要求；来鄂返鄂途中，请做好个人防护；来鄂返鄂后，应主动配合湖北相关防控措施。

另外，广大群众要继续时刻保持良好的个人防护意识，养成随身携带口罩，科学规范佩戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时）、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的卫生习惯；不扎堆、不聚会，倡导健康生活方式。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩，及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗，就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。（来源：瑞丽市政府官网、人民日报客户端、健康时报、央视网、湖北疾控公众号）