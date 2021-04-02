平谷22万亩桃花将次第绽放

“满树和娇烂漫红，万枝丹彩灼春融”。四月，北京春的气息扑面而来，平谷22万亩桃花也将次第开放。4月4日至5月31日，“花海徜徉 乐享休闲”北京平谷第二十三届桃花节将正式拉开帷幕。北京青年报记者了解到，本届桃花节以“休闲”为主线，文化旅游、休闲健身、创意农业融合型业态为依托，融合山水、运动、农业、文旅与休闲，为广大市民精心推出“享·休闲平谷”、“动·活力平谷”“韵·文化平谷”三大系列20项精品活动，田野、山谷、湖边、远山，平谷桃花节期待游客参与，共同迎接这个春天。

桃花节期间，平谷多家精品民宿将为大家带来优质的服务。随着国家全域旅游示范区建设，近年来平谷区将民宿发展与乡村旅游、乡村振兴有机结合起来，大力培育出一批精品民宿。金塔仙谷、梨花小院、代舍客栈、凤鸣四季、橡树红了、凹凸等100余户分布在全区各镇乡风格各异的精品民宿，为过往的旅客带来不一样的体验，在居住中领悟当地的风景特色与人文情怀。

与此同时，云上世界休闲大会，同样值得关注。北青报记者了解到，第十六届世界休闲大会将于2021年4月15日至21日在北京市平谷区举办。本届世界休闲大会以“休闲提升生活品质”为主题，秉承全域、全季、全民休闲的办会理念，采取“线上+线下”相结合的举办模式，将举办开、闭幕式及颁奖盛典，1场主题为“休闲提升生活品质”的主论坛，14场平行分论坛、中国（北京）国际休闲产业博览会及9项特色休闲活动。观众可以通过“2020北京·平谷世界休闲大会”官方网站及官方微信公众号链接进入云上休闲大会。

花期预报

据平谷区气象局根据前期积温和未来气温预测：2021年平谷桃花将在4月4日前后进入始花期，请您合理安排时间，尽量错峰出游。

赏花路线推荐

春日的平谷，桃花、杏花、樱花、梨花、迎春花、紫叶李、二月兰、野杜鹃等花卉，争奇斗艳。平谷区推出了6条春季赏花精品路线，在这些路线中，游客可以驾车沿主干路穿越百里桃花走廊，也可以徜徉于桃花树下细品桃花朵朵，还可以攀登到山顶，俯瞰万亩花海，多种角度和路线供您选择。

赏花戏水游

推荐线路：市区—京平高速—金海湖赏花区/桃花海赏花区/峪口油菜花观赏区—金海湖附近民俗村或宾馆用午餐—金海湖景区（或夜晚入住金海湖附近民宿）

小贴士：此条线路游客不仅能够观赏壮美的花海景观，还能够体验戏水的乐趣，感受湖边民宿的恬静惬意，体验休闲慢生活。

文化体验休闲游

推荐线路：市区—京平高速—桃花源/桃花海/小金山赏花区/峪口油菜花观赏区—丛海逸园/前吉山（民俗村）午餐—丫髻山景区

小贴士：游客在登丫髻山祈福纳祥的同时，还能够享受花海田园的静谧时光，品尝洳口烙盒子、西樊各庄香椿美食。

推荐线路（两日游）： 市区—京平高速—桃花源/桃花海赏花区—前吉山（民俗村）/丛海逸园午餐—丫髻山景区—入住附近民俗村/精品民宿—峪口东、西樊各庄—油菜花海

小贴士：游客在畅游花海、登山祈福的同时，还可以到大华山镇认领一棵属于自己的桃树，来年享受硕果。

花海休闲体验游

推荐线路：市区—峪口欢乐蜂场—桃花海/小金山/昌金路桃花观赏—京东大峡谷景区游览（或夜晚入住橡树红了/悠然山居/芸芸山舍/老官地180号院民宿）—采摘有机草莓

小贴士：带小朋友的游客还可以到北寨附近海鲸花蜂场参与互动体验，科普知识。

推荐线路：市区—峪口油菜花观赏区/桃花海/小金山桃花观赏区—京东大溶洞/石林峡/天云山景区—雕窝午餐—采摘有机草莓

小贴士：本条线路汇集花海、溶洞、奇山、秀水等丰富的休闲旅游资源，游客体验性较强，同时还可以在金塔仙谷度假小镇小住感受乡间的静逸。

花海自驾休闲游

推荐线路：市区—峪口桃花源赏花区—大华山桃花海—镇罗营梨花、兰花大道—镇罗营玻璃台—黄松峪九曲十八弯—天云山/湖洞水/石林峡

小贴士：此线路自然风光秀美，游客既可以游览知名景区，又可以穿梭于桃花、梨花、兰花之中，感受悠闲慢生活。（林艳）