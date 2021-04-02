密云水库昨起进入禁渔期

从昨日起，密云水库正式进入今年的禁渔期。北京青年报记者从密云水库管理处获悉，为净化水质，预计有741吨净水鱼苗分批投入密云水库。

密云水库管理处相关负责人表示，分批投放的鱼苗主要包含鲢、鳙、鲂等滤食性鱼种，以起到净化水质的作用。在投放鱼苗的水域附近，已经吸引了上千只西伯利亚银鸥、红嘴鸥、鸬鹚、苍鹭等鸟类以“一饱口福”。据了解，今年已经是密云水库连续19年投放鱼苗，“在水生生物的主要繁殖期和幼苗生长期实施禁渔，有助于维护水生生物多样性，保护良好水生生态环境。再投放鱼苗，对改善密云水库生态环境、保持水体生物多样性起到积极作用，也取得了良好生态价值。”相关负责人指出。

进入禁渔期后，北京市密云水库管理处将继续加强与相关部门合作实行封闭管理，禁止捕鱼船只、无关人员进入库区。与执法单位开展联合执法，查处非法捕捞行为。继续加强水生态监测与数据分析，加强库区水面保洁、护网维护的全过程监督。全方位、多举措确保水质安全，保护密云水库良好水生态环境。相关负责人指出，密云水库昨日的库蓄水量已经达到24.885亿立方米。自2015年9月11日起南水累计入库水量为5.358亿立方米。目前密云水库水质稳定在地表水Ⅱ类标准，水生态健康状况持续向好。

据悉，本市早在上世纪90年代就在主要水库实施禁渔制度，取得了显著成效，尤其对饮用水源水质改善作用明显。2019年，本市重新调整了禁渔制度，禁渔范围涉及179条河流和41处水库、湖泊。其中，北运河、大清河、蓟运河等179条河流全年禁渔；密云水库、怀柔水库、海子水库等40处水库、湖泊4月1日零时至9月24日24时禁渔；官厅水库4月1日至8月15日禁渔。

对违反禁渔制度进行捕捞的，依据《中华人民共和国渔业法》，将被没收渔获物、渔具、渔船和违法所得，处5万元以下罚款等行政处罚。根据《中华人民共和国刑法》，在禁渔区、禁渔期使用禁用渔具、渔法，例如电鱼、使用地笼捕捞的，将被依法追究刑事责任，最高可判处3年以下有期徒刑。（解丽）