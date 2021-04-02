疏堵结合打好清明防火组合拳

时值一年芳草绿，又到一年清明时。每年清明节前后，上坟扫墓祭祖几乎是每个家庭都要进行的活动。但是，传统的焚香、烧纸、点香烛、放鞭炮等祭祀习俗，却给森林资源造成了极大威胁，由此引发的森林火灾也是数不胜数。

火灾是威胁森林安全的最大敌人。做好森林防火工作，既是维护生态安全、应对气候变化的重要课题，也是建设生态文明、促进社会和谐稳定和经济发展的重要政治任务，更是保护人民生命财产安全、建设秀美山川和绿色家园的重要民生工作。

“消防”包括了两个方面内容，即发生火灾时的即时扑救和平时的预防。对于森林绿地来说，要想彻底消灭森林火灾，必须做到防患于未“燃”，疏堵结合打好森林防火“组合拳”。

一方面，要加大宣传力度，充分运用广播、电视、微信、短信等手段，让防火意识深入人心，在全社会形成浓厚的森林防火氛围。同时，还要广泛宣传推广网络祭扫、鲜花祭扫、居家追思、代客祭扫、云祭扫等便民、智能服务方式，为群众提供多样化绿色文明追思服务，大力倡导文明祭扫新风。

另一方面，要加强火源管控，相关干部及护林工作人员可实行24小时值班制，全天候巡逻，严格控制上山人员的野外用火，发现火灾隐患及时消除，彻底消灭火灾源头。（程绍德）