上海雏鸟成长为草原雄鹰（健康故事汇）

图为张凤仙收养的6名汉族孤儿。

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这张合影拍摄于1982年，6位孤儿已经长大成人，成家立业。中坐者为张凤仙和道尔吉。

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弥留之际，张凤仙叮嘱巴特尔：“我还是希望你回上海找找亲生父母。”

巴特尔说：“我的心就在草原。”

巴特尔是汉族人，他的蒙古名字是草原额吉（蒙古语，妈妈）给他起的。60年前，他和另外5名汉族孤儿，一起来到了张凤仙家。

那是上世纪50年代末60年代初，中华大地经历了罕见的自然灾害。上海、江苏等地的一些孤儿院因为粮食匮乏陷入困境，幼小多病的孤儿的口粮成了问题。

善良宽广的内蒙古大草原向他们敞开了怀抱，3000多名嗷嗷待哺的孤儿来到草原。牧民们纷纷骑着马，赶着勒勒车，有的甚至奔波几百里，到育儿院申请领养这些“国家的孩子”，接回自家的蒙古包，像对待亲生儿女一样精心照料。

1961年，张凤仙在内蒙古镶黄旗哈音哈尔瓦公社卫生院当护理员。有6个汉族孤儿被临时安置在卫生院旁边的学校里。蒙古族的张凤仙打心眼里喜欢这些汉族小家伙，和在畜牧场工作的丈夫道尔吉商量：结婚至今还没有孩子，咱们收养他们吧，一定能够养活好他们。这一承诺，就是一辈子。

那个物资紧缺的年代，有一年春节前夕，政府特批给3000孤儿每人5斤大米，领米地点在百里外的化德县。张凤仙赶着牛车出发了。寒风刺骨，大雪纷飞。领上米，她急忙往回赶。寒冷、劳累、饥饿阵阵袭来，张凤仙再也坚持不住了，靠着牛车瘫坐在雪地上，昏昏沉沉地睡去。一阵寒风袭来，张凤仙睁开双眼，拍打身上的积雪，赶着牛车又出发了。

三天三夜，张凤仙回到了家。看着6个孩子大口大口地扒拉着香喷喷的米饭，张凤仙笑得眼睛眯成一条缝。

生活在南方的孩子吃不惯草原上的果条和炒米，张凤仙把家中的面换成米，做米饭给孩子们吃；孩子们喜欢吃饺子，张凤仙向别人学习怎么包饺子；张凤仙夫妇一句句地教他们说蒙古语……孩子们逐渐融入了家，融入草原，爱上了奶茶和羊肉。

岁月不饶人，当年还不到30岁的张凤仙逐渐头发白了，背佝偻了。而6只小鸟已经长成了草原的雄鹰。巴特尔考进了南京气象学院，黄志刚在当地物资局当采购员，党玉宝、毛世勇参了军，其木格当了邮电局话务员，高娃考进了南开大学。

孩子们长大后，全部都选择回到草原，成为草原的建设者。而张凤仙却积劳成疾，1991年离开了人世。

蒙古族没有立碑的传统。但是，兄妹6人却给他们的蒙古族父母立了一座碑。墓碑上刻着：“慈父道尔吉，慈母张凤仙。”