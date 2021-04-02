为高原群众健康保驾护航（中国道路中国梦）

健康，连着千家万户的幸福。没有全民健康，就没有全面小康。对高海拔地区来说，群众的卫生健康问题，既是影响致富的重要因素，也关乎获得感幸福感安全感。如何让青海地区老百姓就医方便可及，稳步提升健康水平，牵动人心。

2019年底，我作为中组部第二十批援青博士服务团成员，从北京医院来到西宁，挂职担任青海大学附属医院副院长。初到此地，高寒缺氧导致的憋气胸闷，是首先要克服的困难。在这片热土上，有“两弹一星”精神的鼓舞，有玉树抗震救灾精神的感召，我更加坚定了援青的初心，决心吃苦不移志、攻坚不畏难。

做好健康扶贫，为高原群众健康保驾护航，是医务工作者义不容辞的责任。去年夏天，青海省启动包虫病手术患者“清零”行动。为有效推进包虫病的临床、科研等工作，我们规划构建起临床数据平台和患者信息管理系统。在这一年时间里，我跑遍了青海省所有的市州，其中最高的县海拔4300米，我们团队指导和主刀了100余台手术、转诊了150余台手术。每到一地调研、每开展一台手术，都为当地群众解决了实际问题，也为在全省范围内“清零”包虫病打下了基础、做好了准备。

患者痊愈、群众健康，是最大的欣慰。22岁的藏族女孩卓玛，患了包虫病，肝脏上的病灶有两个拳头大，侵犯了肝脏血管和胆管，手术异常困难，多家医院都因为手术复杂、风险太大而放弃。看到患者花季的年龄、渴求的眼神，一份责任感油然而生。经过仔细评估和周密准备，我和同事们经过7个小时的艰苦手术，终于完整切除了病灶。在青海的日日夜夜，通过团队的努力，我们亲眼看到了很多群众摆脱了病痛，脸上绽放了笑容。有的群众治好了病，恢复了劳动能力，靠双手致富，不再因病致贫返贫。应该说，日趋完善的医疗服务和保障条件，让越来越多群众有了健康的身体，养成了良好的生活习惯，幸福指数稳步增长。

作为医生，我能亲身参与救治病人的次数是有限的。高原医疗资源缺乏、医疗水平薄弱，着眼于提高医疗人才的整体水平，需要下更大功夫。为此，我将诊疗新理念、新技术、新方法与当地同事分享，稳步提高当地肝胆胰外科的治疗水平；注重临床教学工作，手把手传帮带，提高教学质量，让更多学生强起来。重在理论与实践结合、临床与教学共进，把学到的、掌握的临床知识留下来，让更多人受益，让幸福安康常在。

“一次青海行，一生青海情。”我曾在博士团之歌里填词道：“年轻的追梦人奋斗正当年，把汗水和泪水洒在美丽三江源，时代的骄子啊再谱新诗篇，用智慧和勤奋建设我们美丽家园”。在高原奋斗和成长的经历，是我一生的骄傲和财富，也激励我无论在哪个岗位上，都始终把群众健康放在心上，时刻为治病救人而准备行动，为建设健康中国做出应有的贡献。

（作者为北京医院普外科副主任医师）

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《 人民日报 》（ 2021年04月02日 07 版）