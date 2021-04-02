“一起苗苗苗苗苗”为什么这么火？

“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗。”这是深圳市卫健委推出的又一神作，因其欢乐气质，引来大量网友围观并登上热搜。

呼吁民众接种新冠疫苗，没有什么比一条朗朗上口、深入人心的标语更直接有效了。“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗”，貌似有些无厘头，语法上也经不起推敲，但是它能迅速吸粉、出圈走红，自有它的道理。

创作者灵感应该来自于网络热门歌曲《学猫叫》。脱胎于热门歌曲的标语先天自带节奏和韵律感；“一起苗苗苗苗苗”，多达五次的同义反复，对打疫苗这事进行了有力的强调，让人印象深刻；我们一起打疫苗，客观上营造了某种共同体意识，在欢乐、亲和的氛围中吸引着越来越多的人加入这个共同体。所以说，它的宣传效果杠杠的。

深圳市卫健委的微信公号，早已成了政务类官方账号中神一般的存在。它没有一般政务类公号正襟危坐的面孔，绝不语言无味地说教、面目可憎地灌输，也鲜少冰冷机械地发文件。其富于网感、幽默诙谐的行文方式，赋予了“深小卫”特色鲜明的人设，受到广大网民的热捧，其发布的原创文章、视频，10万+是常态。

对于“一起苗苗苗苗苗”，有读者评论道：“开放、活泼、阳光、有趣的城市配得起这幅标语。” 我们当然不提倡“娱乐至死”，但是，创新传播手段、转化话语方式，是提升传播力、影响力的必由之路。从这个意义上说，“深小卫”有趣的灵魂，是一个值得好好研究的样本。（林如敏）