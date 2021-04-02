一喝粥就烧心？饮食睡眠需谨记6点

15岁的小蕊（化名）最近连吃两顿米饭就会有烧心的感觉。由于小蕊爸爸在喝粥、吃米饭后也会出现同样的表现，妈妈担心女儿遗传了爸爸的“胃酸反流”。中山大学附属第六医院消化内科郅敏主任医师表示，老百姓俗称的“胃酸反流”也就是胃食管反流病，这种病并不会遗传。她提醒，确诊该病后需要进行规范的治疗，同时饮食上要有所讲究。

烧心、反流是两大症状

通俗地说，胃食管反流病就是胃酸倒灌损伤食管黏膜。患者通常出现两大主要症状，即烧心、反流。烧心是指一种烧灼样不适感，源于胸骨后，并向颈部和咽喉部延伸。反流的感觉是胃里有东西向上涌，可以向上到喉咙、口腔。如果不治疗，胃食道反流病会引起严重不适，有些人会长期咳嗽，经常发生口腔溃疡等疾病。

“进食碳水化合物尤其是汤汤水水后，胃就像一个装了液体的气球，当胃蠕动时，就像我们用手去捏这个气球，里面的液体很容易被‘挤’出来，形成反流。”郅敏表示，一些备战中高考的学生，因精神紧张、晚上温习功课时加餐等原因，容易患病。孩子是不是得了胃食管反流病，需要到医院进行胃镜检查、食管酸碱度测试，必要时还可以采用“诊断性治疗”，即用质子泵抑制剂PPI治疗，如果一周后症状改善，则予以确诊。

需要提醒的是，有些患者的食管酸碱度测试不是阳性，但表现出明显的反流症状。这是因为部分患者属于混合反流，即反流物不止胃酸一种，还有其他物质，总的酸碱值未必小于4。如果把食管酸碱度作为唯一指标，就容易漏诊。

预防反流 谨记六点

对于青春期、情绪波动大的孩子来说，如果确诊为胃食管反流病，家长要予以适度关怀，帮助孩子放松情绪，释放精神压力。饮食上需要注意以下六点：

不要吃得太饱：因为饱餐后，食管下端的括约肌会出现一过性松弛，易诱发反流。进食应细嚼慢咽，少量多餐，定时进餐，清淡为主，不宜进食太多汤水。

不能饭后即睡：晚饭后应给胃留足排空食物的时间，特别是睡前四小时内不要吃东西。

睡觉时不要平躺：平卧睡眠容易诱发反流，可垫高床头，睡姿呈“头高脚低”。

积极减肥：患者腹压高会诱发反流，而肥胖、便秘都会引起腹压高。因此，肥胖人士应减肥，便秘者应对症治疗，也不要穿紧身牛仔裤、紧身内衣，尤其是塑形内衣。

戒烟、戒酒、戒酸：酸性饮料以及辛辣等刺激性调料、烟酒等，会引起食管下端的括约肌张力下降，烈性酒还可使食管蠕动收缩频率下降。因此，应该少喝或不喝咖啡、酒、橙汁等以及甜食、芥末、蒜、薄荷等。

饮食增加蛋白质：例如瘦肉、牛奶、豆制品、鸡蛋清等，刺激胃泌素增加，使食管括约肌压力增加。