生殖细胞瘤惹祸 小伙半年长胖70斤

河源一小伙在半年内突然长胖了70斤，家人一度以为是吃太多或上夜班劳累所致，最终查明，竟是脑肿瘤惹的祸。医生提醒，短期内迅速增重可能是病理性肥胖，一定要引起重视。

今年23岁的钟凯（化名）在惠州一间加油站工作。“我原先170多厘米，只有110斤，是个帅气的瘦小伙。”钟凯说，但是去年大约半年的时间里，突然间就胖了70斤，体重最高竟达180多斤。

“他长得像我，但突然间胖得认不出来了，感觉肉都把眼睛‘撑’得只剩下一条缝了。”钟凯的妈妈黄女士（化姓）说。不过对于儿子的突然间长胖，黄女士一直认为是公司伙食好、吃太多导致的。“也想过可能是上夜班劳累导致的。”

去年10月，在上完一个夜班后，钟凯突然在单位晕倒。在当地医院，钟凯被告知颅内鞍区有占位性病变，但具体情况不能确定。

钟凯回忆，其实早在2018年，就偶尔会出现头痛的症状，不过一般稍作休息就可缓解，所以一直也没太在意。大约从去年8月开始，头痛就比较明显了，有时候还会出现头晕，手脚也经常没力。为寻求进一步的诊疗，去年10月23日，钟凯在家人的陪同下，来到广东三九脑科医院。

该院接诊的副院长、肿瘤综合诊疗科主任蔡林波仔细查看患者的影像资料，结合相关病史，认为是生殖细胞瘤的可能性较大。最后，病理结果显示为生殖细胞瘤，进一步证实了蔡林波的诊断。

“短期内突然肥胖与其所患的生殖细胞瘤有密切的关系。”蔡林波介绍，由于肿瘤位于鞍区且播散到脑室和下丘脑，导致患者出现内分泌紊乱、下丘脑综合征等，从而出现病理性贪食的症状。“主要是大量进食，导致体重短期内迅速增加。”

“生殖细胞瘤对放化疗非常敏感。”不过，由于内分泌紊乱，钟凯一开始对痛感反应异常强烈，对打针等常规治疗异常抗拒，经过心理团队的不懈努力，最终顺利完成了治疗。

经过4个疗程的放化疗，钟凯的病情现已逐渐好转。