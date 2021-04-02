吃桃胶美颜？这些人应少吃

近年来，不少人喜欢用桃胶来煲汤，认为它有美容功效。对此，广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任中医师郑艳华介绍说，桃胶是桃树的树皮分泌出来的红褐色或黄褐色胶状物，现代实验研究发现其富含多糖，没有传闻中神奇的美容效果，但有活血化瘀的作用。她提醒，桃胶食多不易消化，建议一天食用量不超过15克，而且空腹忌服，肠胃消化不良者应少食，孕妇、特别是在孕早期也尽量不吃桃胶。

她推荐以下两种吃法，感兴趣的人群不妨一试：

1.桃胶银耳糖水

食材：桃胶15克，雪梨1个，银耳5~10克，冰糖30克；

做法：将桃胶放入清水中浸泡一夜(12小时以上)至软涨，再以清水反复清洗，掰成大小均匀的块；银耳用清水泡20分钟变软后掰成小朵；雪梨去皮切成丁；将桃胶、银耳和水放入锅中，大火煮开后改小火继续煮1小时后放入梨丁煮5分钟再加冰糖煮3分钟至彻底融化，放温即可食用。

2.木瓜炖桃胶

食材：木瓜1只，桃胶10克；

做法：桃胶放入清水中浸泡一夜(12小时以上)至软涨，反复清洗去除杂质后掰成小块隔水先蒸30分钟左右；木瓜对半切开，去籽，将隔水蒸过的桃胶倒入木瓜中，撒上少许冰糖蒸20分钟左右即可。