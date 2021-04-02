您手里有几张“沉睡卡”？

闲置银行卡要被清理了？卡里还有钱，银行卡也会注销吗？信用卡、京医通卡“沉睡”有没有什么后果？近日，有报道称多家银行开始对个人“沉睡卡”集中大清理，引得不少市民关注。

记者随机调查了30位市民，其中有29人持卡2张以上，人均拥有各类银行卡约5张。多家银行网点回应，目前并未有集中式清理“沉睡卡”的行动，但会对长期不活跃的银行卡设置“锁定”或“睡眠”。如果储户确有需要，可激活继续使用。

现状

人均五六张卡 有人成集卡族

“我已经一年多没带钱包出门了，银行卡更是好久都没用过。”在记者进行银行卡数量调查时，上班族张女士表示，她已经快忘了钱包放在家里什么地方了。约半个小时后，她从搁置已久的钱包里发现了4张银行卡，其中有一张是信用卡，“信用卡好像也好久没用，可能有年费了，我得赶紧去销户。”

在互联网公司工作的陈骋也有类似体验。他表示，从6年前上班以来，各类银行卡就越来越多，“目前有7张卡，几乎都把各个银行的卡集齐了。”陈骋拿出自己钱包里的银行卡，里面包括中国工商银行、中国建设银行、民生银行、光大银行、交通银行等银行卡，“家里还放着农业银行的卡呢，也好多年没有用了，不知道如何处理。”

像张女士、陈骋一样，一个人同时拥有不同银行的多张借记卡，情况并不少见。与此同时，银行卡被闲置“沉睡”的情形，也比较普遍。

记者随机调查了30位市民，只有1位市民表示自己只有2张借记卡，其中一张是工资卡，另外一张是购房时办理的卡，曾专门用于还贷款。而其他市民拥有的借记卡平均都在5张左右，个人的工资卡、医保卡、公积金卡大多分散在不同的银行，有的卡片虽然每个月都有资金进出，但实体卡长时间并未使用。王先生称，自己有6张借记卡，4张信用卡，其中3张都是回老家探亲时，被当地亲友要求办的，“他们有工作任务，办完后都存了几百元钱，都快忘了。”

记者注意到，央行3月24日发布的《2020年支付体系运行总体情况》显示，去年全国人均持有银行卡6.4张，同比增长6.01%。稍早前，央行还披露，截至2020年9月末，我国共开立个人银行账户120.92亿户，人均拥有银行账户数达8.64户。

调查

各银行有差别不强制且自愿

那么，目前各银行究竟有无集中处理“沉睡卡”行动，处理的标准和原则是怎样的呢？记者实地走访10家银行网点发现，目前各银行的态度并不一致，大多没有统一集中的行动，但同时有对“沉睡卡”采取诸如“锁定”“睡眠”等措施。多家银行表示，不会强制用户对“沉睡卡”销户，会在告知且用户自愿申请的基础上进行。

“对啊，今天刚刚通知清理沉睡卡，应该会先锁定一些半年以上没有交易的账户，整理完了应该会通知储户吧。”3月30日上午，华夏银行四道口支行柜台内的工作人员解释，清理“沉睡”账户的通知是刚刚收到的，目前营业点内还没有给出详细、具体的清理程序，不过按照以前的惯例，应该会根据大数据圈定出类似账户，可能会在网站或者公众号里发通知，但不一定会直接挨个电话通知储户销户，储户暂时没有看到通知，银行也会继续为该账户提供服务，没有及时销户也不会给自己带来任何损失。

“我们最近刚通知部分信息不完善的储户尽快到营业点完善信息，还没有其他安排。”交通银行世纪城支行大堂经理介绍，暂时还没有清理“沉睡卡”的通知。而距此不远处的中信银行、民生银行两家银行工作人员的说法，与交通银行类似，都还未进行睡眠账户清理。

当记者咨询银行是否会直接把沉睡卡销户处理时，华夏银行工作人员一脸不可思议地反问，“不经储户同意直接销户？”而后非常肯定地说，“那绝对不会，任何银行也不可能这么做。”

“目前没有集中清理的行动。你如果有长期不用的卡需要销号，拿着卡和身份证过来就行。”中国工商银行北京管庄支行工作人员表示。而中国农业银行北京八里桥支行、中国建设银行北京汇鸿家园支行、北京银行西直门支行等银行工作人员同样告诉记者，眼下没有通知要集中清理“沉睡卡”，更不会强制注销用户的“沉睡卡”。

与此同时，有银行工作人员明确表示，银行的通常做法是将持卡半年以上、没有发生任何业务的账户暂时“锁定”或“睡眠”。如果储户今后需要继续使用此卡，可拿着卡和身份证原件到网点办理开通、激活、解冻等业务。而注销账户，则需由储户携带证件自行到银行大厅提出申请。

提醒

这几类卡别急卡有余额莫慌

采访中有不少市民表示，如果“沉睡卡”长期放在家中，或不知去向，会否带来一些风险？

中国建设银行北京汇鸿家园支行一名工作人员介绍，银行逐步清理的“沉睡卡”针对的主要是借记卡，且只要储户卡内尚有余额，就基本不会被销户。“如果你名下有多年没用过，也没有钱、没有欠费行为的话，系统才会筛选销户。”

“闲置年头久了，卡里没有余额，长期没有交易记录，后台信息治理才可能逐渐筛选销掉。”中国银行常营支行一名工作人员表示。如果用户平时注意保管个人相关信息不被泄露或买卖，注重用卡安全的话，即使银行卡闲置“沉睡”，一般也不会有什么风险。

而有市民在医院办理了京医通卡，一些卡上也会有合作银行的名字，这类卡片是否有“沉睡”被清理的可能？对此，北京银行世纪城支行工作人员表示，这类卡片上没有银联标志，不能到银行注销，更不在需要清理的“沉睡卡”之列。

此外，还有两类容易被大家遗忘的银行卡：一是孩子出生后办理的“一老一小”保险卡，二是孩子入学后交学费或者饭费时办理的银行卡。这两类卡片很多也都是在北京银行办理的。对此，北京银行工作人员介绍，如果这两个账户长时间没有使用，要销户也很简单。如果记得卡的密码，直接带着身份证和银行卡到网点办理就可以；如果已经不记得密码，孩子又未满16周岁，那么需要父母带上银行卡和身份证，同时还需带着和孩子在一起的户口簿。“也请储户放心，银行绝对不会不通知储户就销户。”

“处理‘沉睡卡’，是比较困难、复杂的事。银行卡‘沉睡’原因多样，背后可能有持卡人忘记、失联、已故等因素，银行需要根据不同情况采取不同措施。”国家金融与发展实验室副主任曾刚提醒，在处理“沉睡卡”时，银行机构既要遵守现有监管的要求和规则，也要尽可能为客户提供便利，保护客户应有的合法权益。

上海金融与法律研究院研究员刘远举则认为，除了个人主动申请处理“沉睡卡”，涉及账户处理的事宜，银行有义务事先告知储户。“考虑到‘沉睡卡’年限都比较久远，有些储户在某家银行可能没有留下电话，或者电话失效，可以在上级相关部门的协调下，各个银行之间联动来获得储户的联系方式。”储户也不必担心，你的钱总归是自己的。银行有义务通知消费者，维护好用户权益。（记者 李松林 周明杰）