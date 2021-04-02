健康好日子咱得算计着过

这两天，碳达峰、碳中和这两个词频频出现在人们的视线中。2020年9月22日，中国在联合国大会上郑重承诺，力争在2030年前实现碳达峰，努力争取在2060年前实现碳中和。2021年全国“两会”的政府工作报告明确提出要扎实做好碳达峰和碳中和的各项工作。实现碳达峰、碳中和，寻常百姓能做哪些贡献呢？

名词解释

碳达峰

指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。

碳中和

指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

算一算

步行骑行积攒碳能量 绿色上班减碳3.2公斤

早晨7时50分，李云林从位于洋桥附近的家出门，走出楼道，打开手机上的高德地图，在上面设置了到洋桥公交站的“步行导航”。

“这是在积累我的碳能量呢！”李云林边走边说。到了洋桥站，他坐上300路公交,5站后刷卡下车。李云林扫开一辆共享单车，在手机上设置了到单位的“骑行导航”，蹬车上路，骑向单位。

到单位后，李云林打开手机上的高德地图，手机页面上标注着碳能量：步行导航300克，公交出行2500克，骑行导航400克……这一趟上班路贡献了3.2公斤的碳减排量。

像李云林这样的“绿色出行碳普惠行动”践行者，在北京市已经有了9.2万人。他们累计碳减排量已经达到23800吨，相当于20000辆国四车排放标准汽车更换为新能源汽车一年的减排量。

义务植树种出碳汇 1立方米林木固碳1.83吨

上周六，位于西城区的双秀公园迎来了十几位前来植树的大学生。一年四季，双秀公园每周都会举行类似的活动，这是市民义务植树的一种新形式，也是寻常百姓为碳中和能做的另一种贡献：通过义务植树把自己排放的二氧化碳重新吸收并固定回到地球生态系统中来，这种能力和技术就被称为碳汇。

首绿办相关负责人告诉记者，其实义务植树并不只是亲手挖坑种树，而是包括8类37种形式，就像双秀公园开展的养护活动就包括其中，还有松土扩堰、修枝涂白、清理绿地……精心的养护同样也能提高森林蓄积量，提升林业碳汇。如果没有时间前往现场，也可以通过23处“互联网+全民义务植树”基地以捐资捐物等多种形式履行植树义务。

解读

出行怎么获得碳能量

市交通委相关负责人介绍，2019年11月4日北京市交通委与高德地图共同向社会发布了北京交通绿色出行一体化服务平台（MaaS），这个平台是国内首个落地实施一体化出行平台应用试点，全面提升市民绿色出行服务体验。同时，北京市创新提出绿色出行碳普惠机制，以MaaS平台为基础，收集市民绿色出行产生的碳减排量，通过碳交易市场转化为个体激励，鼓励和引导市民绿色出行。

植物怎么实现碳中和

“国际上公认，林业碳汇是实现碳中和最重要的一种碳汇途径。”市园林局碳汇办负责人介绍，森林通过光合作用，吸进去二氧化碳，呼出来氧气，把二氧化碳变成有机物储存在树木中。

科学研究表明，森林每生长1立方米的蓄积，平均能吸收1.83吨二氧化碳，释放1.62吨氧气。从这个意义上来说，义务植树相当重要，也是老百姓助力碳中和的最有效途径。

马上就访

碳中和计算器即将上线

专业计量机构能计算出碳排放量，可对于普通人来说，一顿大餐、一趟出行究竟会释放多少二氧化碳？种多少棵树才能抵消？

市园林局碳汇办相关负责人说，近年来，碳汇办陆续开发了林业碳汇网站、碳足迹计算软件、手持碳中和计算器、碳中和计算罗盘等工具，布设了覆盖科普基地、学校、社区、公园等场所的30台碳中和查询体系。比如在昌平区城北林业站的园艺驿站，碳中和计算罗盘一亮相就引发围观。在这个大大的罗盘上，人们日常生活如购买衣服、用水用电、出行方式等，都可以查到其碳排放量和对应的碳中和树木棵树。如驾驶家用小轿车行驶100公里，产生碳排放28.3千克，要种0.13棵树才能抵消。

据悉，市园林局碳汇办正在依托互联网开发“互联网+我要碳中和”应用小程序，并即将在4月上线，通过丰富的模块设计和科学的计算方法，让市民可以随时随地计算个人或家庭的二氧化碳排放量，还能够获得如何通过林业碳汇进行中和的方式。

专家建议

“主动不开车”等纳入奖励范围

市政协委员、市政协城市管理民主监督组副组长、中国石化北京化工研究院教授级高级工程师朱良说，北京市创新举措鼓励广大市民参与碳中和行动中，比如基于MaaS平台的绿色出行碳普惠行动就为个人“参与”碳汇提供了平台。参与市政协调研活动后发现，目前活动确实取得了一定的成效，但是9.2万人的参与量与MaaS平台上日活跃公交用户300万人相比，量还是偏小，应该汇集更多人的力量。建议可以扩大活动覆盖面，将合乘尤其是自愿每周再少开一天车等方式也纳入到碳能量奖励范围内，吸引更多的市民参与活动，并拓宽用户参与渠道，让更多的市民以实际行动参与到碳中和行动中来。（记者 孙颖 朱松梅）