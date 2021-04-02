莫慌！生活用纸供应没问题

继1月份原纸企业调价后，近日多家生活纸企又相继发出一波“涨价函”，拟于4月份全面调价。纸价为何“一涨再涨”？家里用的厕纸、抽纸要囤起来吗？记者多方采访了企业和业内专家。

成本骤增 大品牌异口同声拟涨价

近日，国内知名纸业公司“中顺洁柔”向经销商、渠道商发出调价通知函，从4月1日开始大幅调整旗下生活用纸产品价格。

几乎是前后脚，维达、清风等生活纸品巨头均发布了调价函，提出从4月开始上调产品价格。“我们计划把价格上调10%至20%。”一家巨头纸企负责人告诉记者。

长城证券轻工行业首席分析师张潇说：“几大生活用纸‘头部品牌’拟调价幅度基本都在10%以上。”

生活纸企“涨声一片”，主要原因是原材料价格持续走高，导致企业生产成本急剧上升。

一份3月初的“清风”品牌纸品涨价通知写道，近期纸浆价格一路攀升，现在针叶浆已经到7400元/吨，阔叶浆到6400元/吨，期货价格更高。今年浆价估计会超过2017年最高峰时的8900元/吨。

业内专家介绍，生活用纸最重要的原材料是木浆，约占总成本的60%左右。2020年三季度以来，木浆价格持续走高，涨幅近一倍。

一些大型纸企凭借资金优势，前期囤积了较多低价木浆，但随着库存木浆逐渐消耗，大企业也开始提价。

双面夹击 部分中小纸企停产减产

原材料价格连连攀升之下，非龙头企业既难以承受大幅上涨的成本，又难以通过提价传导到下游，日子更不好过。不少企业特别是中小纸企干脆选择减产或者停产。

据张潇观察，迫于成本压力，有的中小纸企提价幅度超过30%，但同期龙头纸企凭借大量低价库存原材料采取了“控价”策略，导致中小纸企的产品卖不出去，出货量大幅下降。

河北保定是华北地区重要的生活用纸生产基地。据中国造纸协会理事长赵伟介绍，一批生产卫生纸原纸的企业发布了“停机检修函”。目前当地已有超半数纸企停产减产，其中甚至包括区域性品牌。

他给记者算了笔账：1.05至1.1吨木浆才能出一吨原纸，按照现在的浆价，光原材料就要7000多元/吨。加上厂房、人员、设备折旧等成本，制成原纸卖不到8000元/吨，一些企业基本已经无利可赚。

“生活用纸行业存在产能过剩，竞争很激烈，利润率本来就不高，成本涨了之后利润更低，一些企业提价了也还谈不上盈利。中小纸企正面临成本高企与谨慎提价的‘双面夹击’，部分小厂甚至会被淘汰。”卓创资讯分析师尹婷说。

生活用纸行业集中度也在悄然提升。有大型企业负责人向记者坦言，尽管木浆自去年三季度就开始持续涨价，但大品牌的成品纸价格此前一直未明显调整，就是想借机挤占部分中小品牌的市场份额。

不必囤积 生活用纸供应不成问题

当前已有不少企业减产、停产，木浆价格3月中旬开始虽有所回调，但依然在高位运行。一些消费者担心，生活用纸供应是否有保障？有必要囤点卷纸和纸巾吗？

赵伟表示，从总量看，生活用纸供应应该是没有问题的，缺纸的可能性不大。生活用纸单价不高，市场仍有不定期促销活动。销售方会采用减少折扣力度等隐性涨价方式，让消费者感觉不明显。

“调价通知是由厂家发给批发商，从批发商传递到终端还需要一个过程，再加上纸厂和经销商、商超、电商还有库存，因此市面上的卫生纸价格目前来看仍然稳定，甚至还能支撑一段时间。”尹婷表示。

中顺洁柔纸业股份有限公司副总经理周启超也告诉记者，虽然通知了从4月1日开始调价，但涨价不是一步到位，可能执行需要2至3个月时间。

记者在超市和大型电商平台看到，目前卷纸、抽纸绝大部分都在打折促销。一些受访消费者也表示，并没有感觉到明显涨价。

不过，业内人士也表示，尽管多家龙头纸企发出“涨价函”，但零售价格不一定真正按其涨幅提起来。目前市场供应依然是供大于求。