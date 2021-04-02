这肿瘤就像“不定时炸弹”

原本想做肾结石手术的患者，术前筛查意外发现腹部藏着颗“不定时炸弹”——腹主动脉瘤，一旦破裂，后果不堪设想！幸好及时发现，广医一院血管外科专家团队仅用了四十多分钟便顺利帮他施行了腹主动脉支架腔内隔绝术，第二天便康复出院。

专家提醒，腹主动脉瘤发病隐匿，建议65岁以上、特别是男性有吸烟史或家族史者，每年定期通过腹主动脉超声进行排查。一旦查出存在腹主动脉扩张，及时到血管外科就诊，按照医嘱定期复查主动脉直径变化以便及早干预。

取石术前做检查

意外发现“不定时炸弹”

65岁的邱伯（化名）前段时间总感觉腰部酸胀，有时还隐隐作痛，体检中通过B超发现有肾结石，老家医生考虑可能是由此引发的腰痛，建议他尽早做取石手术。他到广州医科大学附属第一医院泌尿外科准备接受手术，想不到在术前检查中竟意外发现脐部下方的主动脉血管有异常，仔细查看竟发现隐藏着一颗“不定时炸弹”——直径超过5厘米的腹主动脉瘤，一旦破裂，后果不堪设想！好在及时发现了这个巨大的隐患，邱伯的取石手术先叫停，随即被转入广医一院血管外科，该科主任王海洋教授带领团队马上着手准备为邱伯做腹主动脉支架腔内隔绝术。

手术过程中，王海洋教授团队从邱伯大腿处的血管穿刺放入一根特制的细长导管，在造影技术的协助下，通过导管将覆膜支架精准定位、放置到动脉血管中，然后用球囊进行扩张，让支架更贴合血管壁。整个过程仅用了四十多分钟，该团队便成功帮邱伯重建起新的血流通道，隔绝高压血流对腹主动脉瘤壁的冲击，防止腹主动脉瘤增大与破裂。导管取出后，血液便按照既定路线流通了起来。这种做法有如给这颗“不定时的炸弹”放置了一件终身保护罩。

发病隐匿

一旦破裂致死率很高

“腹主动脉瘤发病过程比较隐匿，破裂前可能没有任何症状，而一旦破裂，致死率可高达80%。”据王海洋介绍，腹主动脉瘤是一种慢性进展性疾病，很多腹主动脉瘤都是在体检或其他检查时发现。多数腹主动脉瘤患者前期没有明显症状，少数患者会有突发性剧烈腹痛、脐部或心窝部有异常搏动感、胃肠道压迫等症状。

目前尚无治疗腹主动脉瘤的有效药物，所以早发现早干预是关键。王海洋提醒，吸烟、衰老、肥胖、高血压、高血脂、家族史等都是腹主动脉瘤的高发人群，建议65岁以上、特别是男性有吸烟史或家族史者，每年应定期进行血管筛查，通过腹主动脉超声便可以排查腹主动脉瘤。

一旦查出存在腹主动脉扩张，需要及时到血管外科就诊，按照医嘱定期复查主动脉直径变化。因为随着主动脉的不断扩张，瘤体不断变大，破裂风险也会逐渐增加，王海洋建议，如果直径小于4厘米，每一年进行一次彩超检查；直径4厘米~5厘米，每半年至一年做一次彩超或CT血管造影检查；倘若瘤体超过5厘米或增长速度过快，或是有症状的，则需要尽早治疗，以避免因瘤体破裂而产生的风险。

无须剖腹“除瘤”

介入手术就能“拆弹”

“主动脉瘤是只要保证不破裂，完全可以与人和平相处。”王海洋说，目前腹主动脉支架腔内隔绝术已成为常规手术。介入技术可以避免开腹手术带来的大创伤及并发症，通过将血流“改道”，让动脉瘤不受高压血运的影响而被“引爆”。术后，随着时间的推移，动脉瘤也会逐渐萎缩，即使不会完全消失，也不再对生命造成威胁。他表示，相较于传统开刀手术，介入手术微创恢复快，术中出血量少，高龄患者或合并严重心肺功能不全等高危因素的患者也能耐受。