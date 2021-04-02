北京：无证上岗、名册作假、夸大宣传 一些培训机构违规被点名

通报名单

■教师名册与教师公示信息不符：东城区顺天府学超常教育培训中心、东城区秋之歌培训学校、大兴区北京燕园学程英语培训学校有限公司；

■教师尚未取得教师资格证（已通过考试）提前安排授课：昌平区东沙文化培训学校、密云区龙圣课外教育培训学校总校和教学点；

■未使用或未规范使用教育部、市场监管总局印发的《中小学生校外培训服务合同（示范性文本）》：东城区美克培训学校、西城区传奇美语培训学校、朝阳区北京学优乐培训学校有限公司、朝阳区培英文化培训学校（垡头校区）、大兴区北京聚能星冉培训学校有限公司、大兴区北京沐思睿通培训学校有限公司、昌平区学而思培训学校、昌平区巨人文化艺术培训学校；

■在印发的宣传材料和微信公众号中存在夸大宣传和不良导向：西城区传奇美语培训学校、大兴区北京沐思睿通培训学校有限公司；

■专职教师数量不符合办学标准：密云区三优课外教育培训学校。

还没拿到教师资格证就授课，教师公示信息和名册上的对不上……昨天，北京市教委发布关于近期检查发现校外培训机构存在问题的通报，部分恢复线下教学活动的校外培训机构被点名通报。市教委表示，对于存在违规问题的机构，相关部门将依法依规予以严肃处理。

近日，各区有序恢复了一批校外培训机构的线下教学活动。为督促指导已恢复办学活动的校外培训机构依法依规诚信办学，市教委通过“双随机一公开”执法检查，持续深化校外培训机构规范治理效果。在近期开展的执法检查中，相关区部分恢复线下教学活动的校外培训机构被发现仍存在不符合工作规范要求的问题。

对检查中发现的问题，市教委已责成所在区教委指导督促培训机构迅速开展整改，限期复查，并举一反三，进一步加强对其他培训机构的指导培训。如针对密云区三优课外教育培训学校专职教师数量不符合办学标准的问题，市教委已责成密云区教委暂停该机构线下教学活动，认真整改，并对密云区教委在恢复校外培训机构线下教学活动中审核不严给予通报批评。

市教委表示，将继续加强对各区教委工作的检查指导，督促各区严格按照标准恢复校外培训机构线下教学活动，维护好校外培训秩序。（记者 李祺瑶）