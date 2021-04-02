北京发布城乡居民基本养老保险缴费标准

3月30日，北京市人力资源和社会保障局发布2021年城乡居民基本养老保险缴费标准，今年最低缴费标准与去年相同，最低缴费标准为年缴费1000元，最高为年缴费9000元。缴费期限为今年4月1日起，一直延续至今年12月10日，在此期间，符合条件的参保人员均可办理参保、缴费手续。

据了解，北京市今年城乡居民基本养老保险缴费标准中，对选择最低缴费至2000元以下（不含2000元，以下类同）标准的，每人每年补贴60元；选择2000元至4000元以下标准的，每人每年补贴90元；选择4000元至6000元以下标准的，每人每年补贴120元；选择6000元至最高缴费标准的，每人每年补贴150元。

据悉，截至2020年12月底，北京市城乡居民养老保障的参保人数为200.41万人。目前享受待遇的有92.59万人，其中享受城乡居民基本养老保险待遇的有58.81万人，人均每月领取养老金902元；享受福利养老金的人数为33.78万人，人均每月领取养老金745元，北京市已基本实现城乡居民“人人老有所养”的目标。（记者甘皙）