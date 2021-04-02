各地祭扫新规在继承传统中寻求创新

清明将至，各地结合本地实际相继出台祭扫新规。有的实施网上预约、现场控流、专线专车，有的推出“鲜花换纸钱”“丝带寄哀思”“时空信箱”等活动。

各地的新内容、新要求突出绿色、低碳、环保，顺应了疫情防控常态化的形势，也对祭扫服务管理水平提出更高要求。

开放网络预约管控现场祭扫流量

在去年疫情防控严峻的形势下，湖北、山东、北京、浙江等地均暂停清明期间公墓、骨灰堂等场所的市民祭扫活动。今年3月，各地清明祭扫活动得到有序恢复。

广州市民自3月19日8时起，可通过民政局官网和微信公众号，选择3月20日至4月30日内的任一祭扫时段实名预约。上海则从3月13日就全面启动祭扫服务保障工作，提供高峰期线上预约，较往年提前两周，引导市民提前祭扫。

宁波对现场祭扫进一步规定，每座墓祭扫人数最多5人。重庆明确网上预约实行“1+4”，即1人预约，可带不超过4人，提倡同行人乘坐一辆车。

利用网络预约提升服务便捷化的同时，各地还通过补充措施体现祭扫管理人性化。珠海规定，各殡葬服务机构要充分考虑不同群体特别是老年人运用智能技术遇到的困难问题，保留电话预约、线下服务等传统模式，设立绿色便捷通道，保障特殊群体祭扫需求。宁波则承诺，70周岁以上老年人不用预约，可凭老年卡或身份证直接前往祭扫。

为保障抵达祭扫现场的“最后一公里”，武汉在3月27、3月28日、4月3日、4月4日、4月5日，加开13条祭扫专线。该专线在市内设有12个乘车点，分别开往归元陵园、睡虎山等墓区。

“网上祭扫”呈现新的殡葬服务

在各地网络预约通道中，提供遥寄哀思、代理祭扫等内容的“网上祭扫”入口十分显眼。例如，泉州发布通知，广大干部群众和社会各界人士可通过微信公众号、中华英烈网等新媒体平台，点击祭拜、献花、敬酒、上香并抒写寄语来纪念英烈。北京在首都之窗、市民政局官网均设置专区，供市民登录点击，采取填写寄语、敬献鲜花等方式进行网络祭奠。

广东市民可通过“粤省事”微信小程序体验“云祭扫”服务项目，在相应版块填写先人姓名、出生日期、逝世日期、安放位置和相关证明文件，即可选择相应的殡葬服务机构代理祭扫。

四川眉山莲花公墓推出的从5元到几百元不等的代祭祀服务中，全流程均采用直播或者录播的方式向客户反馈。相关工作人员表示，该公墓还将尝试引入人工智能、虚拟现实、人脸识别、5G等技术，创新记忆保存、拟人语音、AI客服、VR祭扫等服务，呈现新的殡葬服务面貌。

绿色祭祀产品、活动助文明祭祀

一些地方还推出了绿色产品、绿色服务。在3月30日北京八宝山殡仪馆举行的开放日活动现场，寄思卡片、寄思花等水溶性纸祭祀品亮相。据介绍，水溶性纸的原料是植物合成的木浆，纸张上的文字采用食品级颜料印刷，从而做到入水即溶、安全环保，且应用场景丰富。

除了绿色祭祀产品，各地对清明活动的倡议也更注重回归到传统文化的本意。记者在河北、天津、辽宁等地发布的文明条例中看到，植树绿化、踏青遥祭、经典诵读、社区共祭、撰写悼文等具有传统文化寓意的活动形式，扩充了当代文明祭祀的内涵。

有民俗学者表示，清明节已成为国家级非物质文化遗产和法定节假日。主要民俗活动就是扫墓祭祖与踏青郊游。今人在继承传统习俗的过程中，又赋予了这个节日新的内容。