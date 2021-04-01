直播预告：青少年近视防控，要以预防为主

“视力”可以说是人们长期关注和讨论的热点话题，我国青少年近视率居高不下，且日趋低龄化，视力问题已上升到国家干预、全民关注的层面。但由于我国儿童青少年近视人群基数大，当下近视防控任务仍然艰巨。

如何从孩子自身以及家庭、学校出发，防控近视呢？如果近视已经发生，该如何进行正确的矫正？

2021年4月6号15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端将邀请四川省人民医院眼科主任吴峥峥进行视频直播，欢迎届时收看。

专家简介

吴峥峥，主任医师、教授。四川省眼科医学中心主任，四川省人民医院眼科主任、四川省眼科质量控制中心业务主任。主要从事临床视光学专业（白内障和屈光手术）和防盲工作。担任中华医学会眼科分会视光学组及防盲与流行病学组委员，全国防盲技术指导组专家成员，四川省防盲技术指导组组长，四川省医学会眼科专委会主任委员，四川省医师协会眼科分会候任会长。

擅长：擅长屈光手术和白内障超声乳化术，曾先后获得四川省及成都市科技进步奖4项。

近年来，我国近视发生率呈明显上升趋势，近视已成为影响我国国民尤其是青少年眼健康的重大公共卫生问题。

近视是屈光不正的一种。当眼睛在调节放松状态下，平行光线进入眼内，其聚焦在视网膜之前，这导致视网膜上不能形成清晰像，称为近视眼(myopia)。此时检查验光则会提示近视度数。

关于近视形成的原因，目前还不完全清楚，大多数学者认为近视与多种因素有关，包括遗传因素、环境因素、不良用眼习惯等。

有研究提示，微量元素缺乏、营养成分失调以及大气污染可能都是近视的诱发因素。随着近年来电子产品的普及，长期近距离看电子屏幕也可能会促使近视发生发展。

如何从孩子自身以及家庭、学校出发，防控近视呢？如果近视已经发生，该如何进行正确的矫正？欢迎收看本期访谈。

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