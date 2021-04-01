国家卫健委：2020年全国居民健康素养水平升至23.15% 增幅为历年最大

人民网北京4月1日电 （记者崔元苑）国家卫健委官网今日发布消息，2020年我国居民健康素养水平达到23.15%，比2019年提升3.98个百分点，增长幅度为历年最大。六类健康问题素养中传染病防治素养增幅最大，较2019年提升7.56个百分点。

监测结果显示，2020年全国城市居民健康素养水平为28.08%，农村居民为20.02%，较2019年分别增长3.27个和4.35个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为29.06%、21.01%和16.72%，较2019年分别增长4.46、4.70和2.42个百分点。城乡居民基本知识和理念素养水平为37.15%，健康生活方式与行为素养水平为26.44%，基本技能素养水平为23.12%，较2019年分别提升2.84、6.96、1.69个百分点。全国居民六类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养55.23%、科学健康观素养50.48%、健康信息素养35.93%、传染病防治素养26.77%、慢性病防治素养26.73%和基本医疗素养23.44%，均有提升。

此外，公众对“运动的好处”“促进心理健康的方法”以及“出现咳嗽、发热时的正确做法”等知识点的答对率明显提升。

分析认为，面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央把人民生命安全和身体健康放在第一位，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。国家迅速建立各级疫情信息发布机制，及时解读防控政策，大力开展健康科普。社会各界和人民群众主动承担社会责任，学习疫情防控知识和技能，践行少聚集、戴口罩、测体温、保持社交距离等疫情防控措施，有力推动了健康素养水平提升。

据悉，本次监测内容以《中国公民健康素养--基本知识与技能》为依据，覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15-69岁常住人口，共得到有效调查问卷65370份。