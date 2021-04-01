用上5G 家医工作室搬到家门口

不去医院也能挂号、缴费、问诊、开药，73岁的陈奶奶最近遇到了件新鲜事——小区门都没出，就完成了就诊全流程。

3月17日9时，记者来到江苏省南京市栖霞区仙林街道仙林新村南区，一辆“5G移动家庭医生签约服务车”停在小区里的家庭医生服务站前。“还是要坚持服药、合理饮食、注意锻炼，每天食盐摄入量不超过6克。”仙林社区卫生服务中心全科主任、副主任医师徐昌宏坐在车上的医生工作台旁，叮嘱着陈奶奶。

陈奶奶患糖尿病、高血压多年，社区的家庭医生团队刚为她做了体检，得知服务车上就能挂号就诊，她便拿着医保卡上来试试看。

服务车上，陈奶奶在护士的帮助下，使用医保卡挂好了号。随后，徐昌宏打开电脑，登录栖霞区公共卫生信息服务平台，调出陈奶奶的电子健康档案，再详细问询陈奶奶最近的健康状况，现场为她开了处方。

“您在这里就能缴费，之后直接到医院药房拿药。不急的话，下周三我帮您捎来。”徐昌宏说。“不用跑路，也不用排队，真想不到在家门口就能瞧病！”陈奶奶连呼“方便”。

车上问诊忙，一旁的家庭医生服务站也人气不减，不少签约居民正在有序排队体检。“每周三上午准点来。”“态度好，和谁说话都是满脸笑容。”“医患一家亲，就像熟人一样。”说起社区医生，正在体检的居民交口称赞。

仙林社区卫生服务中心主任孙金顺介绍，栖霞区在江苏省首家探索流动式家庭医生工作室建设，该中心成为试点。在进社区服务中，孙金顺也发现了问题：不少老年人腿脚不便，往来医院极不方便。他冒出了一个想法——能否把医院搬到群众家门口？5G技术的兴起，让他看到了希望。

孙金顺介绍，移动家庭医生工作室以“智慧5G移动健康服务车”为载体，随车配置了心电图机、便携式B超机、身高体重一体机、电子血压计、血糖仪、诊疗床、便携式康复设备及眼科、耳鼻喉科医疗设备及车载5G数据交换等设备。“居民在家门口就可挂号缴费，医生在车上可开具慢病处方，测量血压、血糖，开展B超、心电图、采血等检验检查项目，通过绿色通道可现场会诊、转诊。”

记者了解到，南京市目前已开设237个家庭医生工作室，该市各区为每家社区卫生服务中心配备一辆巡回车（电动车）、为每个家庭医生团队配备一套出巡诊设备、为居民建立一份电子健康档案、每个小区配备一个家庭医生全科团队，至少有一名二级及以上医院专家进驻团队，提高居民对基本医疗卫生服务的可及性，打通居民健康管理“最后一公里”。