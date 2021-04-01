涨价不是共享经济唯一出路

最近，共享单车、充电宝等共享经济领域频频涨价现象引发关注，折射出目前共享经济发展所面临的困难和瓶颈。有关专家在接受经济日报记者采访时表示，共享经济初衷是为了提高闲置资源使用效率，低价是吸引消费者的重要因素。共享经济不断涨价背离了初衷，变成了租赁经济。

共享经济为何不得不涨价、为何越来越贵？江苏省社会科学院研究员丁宏分析认为，目前我国共享经济的进入门槛较低，过度的市场竞争导致企业经营成本急剧升高，迫切需要通过提高价格来对冲成本。

湖南省社会科学院研究员陈文锋也表示，共享平台公司为了竞争，前期多采用“烧钱”“补贴”等“让利”竞争策略，主要依靠的是风险资本的资金优势。但当共享平台公司获得稳定客流并使用户产生一定黏性后，其背后的风险资本急欲通过公司实现盈利并上市的方式，实现“功成身退”。因此，公司只有牺牲用户利益，通过涨价才能达到风险资本要求的企业经营规模和利润目标。

共享经济发展到今天，为何遇到了困难和瓶颈？武汉大学中国产学研合作问题研究中心副主任温兴琦告诉记者，共享经济一是缺乏可持续的商业模式。目前，绝大部分共享经济领域的产品或服务仍然缺乏非常清晰的商业模式，难以形成对特定细分市场的深度挖掘，客户黏性较弱。这在很大程度上导致企业之间陷于低层次的价格战、补贴战，行业呈“野蛮生长”态势。

二是部分共享经济领域缺乏市场根基。共享经济对产品或服务的市场消费需求和消费场景及成本等都有特定要求，并非所有产品或服务都适宜共享。由于缺乏市场根基，许多共享经济领域经营惨淡，无以为继。

三是行业权益保障机制及监管机制不健全。目前政府和行业尚未构建起共享经济领域信息披露、竞争规制及规范管理等方面的监管体系，消费者对共享经济信任度不高，降低了市场参与度，从而也让共享经济发展失去了“共享”的群众基础。

值得警惕的是，随着同一个领域大批企业倒闭，越来越多共享经济领域呈现一家独大的特征，这也就意味着这些企业具有极强的市场垄断特征，他们完全可以将价格提升到正常水平之上，这无疑会对市场秩序和消费者福利带来负面影响。

如何促进共享经济走上良性可持续发展轨道？中央党校（国家行政学院）经济学部副教授蔡之兵表示，一方面，政府须加强监管，引导这些企业合法利用自身市场地位，制定合理的市场价格；当共享经济的产品和服务明显高于市场正常价格时，政府要对企业加强监督和约谈。另一方面，需引导这些企业回归共享经济的本源，鼓励他们利用共享经济产品开发其他二次产品获利，而不能直接通过共享产品获取暴利。

中国宏观经济研究院研究员郭丽岩建议，一是鼓励共享经济平台企业在优化供给、产品服务迭代升级上下更大功夫，拓展自身发展空间。企业要提供内容更加丰富、体验更加便捷化个性化的服务供给，聚焦民生领域没有被满足的美好生活需求着力创新，通过增加优质供给开发新需求。

二是强化有效监管体系，完善服务规范，健全安全和应急保障，强调平台企业保护消费者数据安全的主体责任，更好维护消费者权益。维护公平竞争市场秩序，惩戒滥用市场支配地位排除或限制竞争的行为。

三是加强行业自律和标准化体系建设，在此基础上，进一步放宽市场准入，给予共享经济更大的创新空间与市场应用空间，鼓励有序扩张，引导集中开发和利用闲置资源，避免无序扩张，减少资源闲置和浪费。

专家表示，共享经济是互联网和信息技术时代的全新经济形态，给人们的消费方式提供了新的体验，产生了显著的经济和社会效益。尽管共享经济在发展中遇到了一些困难，面临发展瓶颈，但应深刻理解共享经济的本质特征和内在规律，通过政府、行业及平台企业共同努力，夯实行业根基，创新商业模式，强化行业监管，优化发展环境，促进共享经济突破瓶颈，实现健康持续发展。（李彦臻）