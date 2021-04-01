“卖惨带货”套路可以休矣

当前，短视频带货已成为一种较常见的营销方式，不过，也有一些直播通过“卖惨带货”，以一些严肃的社会话题为噱头，博取观众的同情和注意，借机兜售商品。

充满套路的“卖惨带货”，不仅涉嫌虚假宣传，伤害了公众的感情，挑战了商业伦理底线，更是一种对消费者的欺诈，不利于诚信社会建设。对此，有关方面应及时加强监管。

短视频平台应履行好主体责任。对于“卖惨带货”套路，短视频平台绝不能置身事外。快手曾发布公告表示将严打演戏炒作直播卖货，违规者将面临扣除电商分数、封禁账号或小黄车、缴纳违约金等处罚；抖音也表示要重点打击演戏炒作卖货、卖惨营销等扰乱平台秩序的行为。这些表态很重要，更重要的是，相关平台应真正落实到位。

主播们应强化自律。无论是有商家背后支持，还是主播自己创作，均须恪守法律行事，一定不能逾越法律底线，否则必将受到法律法规的处罚。

相关部门则须加大监管力度，谨防短视频平台沦为不法经营行为的“帮凶”，引导主播远离不靠谱的“剧本”，依法诚信搞营销宣传。

据统计，2020年直播带货规模将近1万亿元，用户规模已近4亿。应该说，唯有更规范合法，去除“卖惨带货”这样的不实套路，直播带货才能够真正惠利各方。当然，消费者也应睁大眼睛，对悲惨剧情加以核实，对兜售不合格产品的不妨加以举报，当自身权益被侵害时应积极维权、及时止损，倒逼市场更规范。（杨玉龙）