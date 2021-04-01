老字号风光不再，带来什么启示？

据中新社报道，近日，狗不理北京总店（前门店）疑似关店，而前门店是狗不理官方承认的北京的最后一家门店。3月29日上午，记者查询狗不理官网发现，北京已经没有狗不理门店。当日下午，记者来到狗不理前门店，发现该店大门紧锁且招牌已摘。

公开资料显示，狗不理创始于1858年，距今已有163年的历史，是名副其实的“百年老店”，是“天津三绝”之首，也是中华老字号之一。传言称，慈禧太后就很喜欢吃狗不理包子，堪称为该店带货的“网红鼻祖”。真假不得而知，但关于这一百年老店的各种谈资，不胜枚举。

时光的车轮一路向前，狗不理从曾经红极一时到如今逐渐平庸，令人唏嘘。曾经的狗不理，因味道鲜美而名扬中外，但如今与之相关的信息，基本上都不是什么好消息，有些甚至是负面的。数据统计显示，“狗不理集团成立以来共注销过15家子公司，其中有11家是在2019～2021年期间被注销的。”不难看出，狗不理的“大本营”在不断收缩。如此现实，对百年老店来说，无疑是极大冲击。

狗不理为何会遭遇如此尴尬？坊间一些分析和说法，基本都聚焦于一些现实细节，如价高、难吃、服务差，更有人直言狗不理包子为“天价包子”。这些抱怨和吐槽的声音，狗不理应当仔细倾听并给予充分重视。对任何企业、集团来说，即使是百年老店、金字招牌，一旦其产品和服务出现问题，消费者必然会用脚投票。如今，狗不理几乎变成“人不理”，便是一种写照。

无论是老字号，还是新兴企业，在市场中摸爬滚打，都需要尊重市场规律和规则。老字号品牌若不接地气，只有傲慢，不愿与时俱进，思路僵化，那么百年老店的大楼顷刻间坍塌，也未必没有可能。真正生命力旺盛且持久的老字号品牌，基本上都有一些共性，比如，坚持将主业做精、做细、做深，尊重传统而不僵化，敢于创新却有尺度。在此基础上，合理定价、优质服务、拓宽新兴销售渠道也是“标配”。这些经验和理念，狗不理有必要好好对照、反思。

“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”，老字号要想保持“常青”，还是需要坚守匠心。某种角度上说，狗不理近年来的境遇，对所有老字号品牌来说，都是一种提醒和警示。