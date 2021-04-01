今年北京城六区将建2000张养老家庭照护床位

记者今天从北京市民政局获悉，该局出台了《北京市养老家庭照护床位建设管理办法（试行）》，将养老床位“搬”进家门，今年将在城六区建设2000张养老家庭照护床位。

养老家庭照护床位是北京市就近养老服务体系的重要组成部分，它与社区养老服务驿站的临时托养床位、养老机构的集中照料床位共同构成养老服务“三张床”，属于为老年人提供“床边、身边、周边”就近长期照护服务的其中“一张床”。2019年以来，北京市在西城、海淀、朝阳区试点建设养老家庭照护床位共3200张。

区别于一般在家养老，养老家庭照护床位依托就近的养老服务机构，通过家庭适老化改造、信息化管理、专业化服务等方式，将养老服务机构的服务环境搬到老年人家中，将专业的照护服务送到老年人的床边，提升居家生活的失能、重残老年人的专业照料服务水平和生活质量，满足老年人原居安养的愿望，一定程度上也减轻了相关家庭的经济负担。（记者蒋菡）