儿童文具 安全比颜值重要

卡通形象的卷笔刀、带吊坠的笔、白得发亮的纸……“高颜值”文具正成为当下儿童文具市场最受欢迎的产品。调查发现，部分“高颜值”文具暗藏高风险，极易对儿童身体健康造成损害。（3月30日北京青年报）

现在的儿童文具早就不再是单调乏味的代名词，品种五花八门，颜色和款式时尚潮流，对中小学生的吸引力非常之大。“高颜值”儿童文具的出现，是消费者的选择，亦是市场进化和竞争的结果。儿童玩具“高颜值”符合当下的审美趣味，但是厂商不能只顾好看，而忽视了最基本的安全性，令其成为危害儿童健康的高风险产品。

中国科学院合肥物质科学研究院曾对4个品牌香味荧光笔拆解部件逐个检测，一共检测出15种挥发成分，其中10种为有毒物质，还包括高毒物质丙烯腈，长时间吸入丙烯腈能引起恶心、呕吐、头痛、疲倦等症状。一支笔就有这么大的危害性，每个学生都有几十款文具，天天都要亲密接触，使用频繁，可想而知，如果文具质量不合格，对身体健康所造成的危害有多大。

事实上，媒体亦有曝光有毒有害文具，包括橡皮、书包、书皮、文具盒、水笔、彩泥等文具，均存在类似的质量问题，看上去光鲜亮丽，却含有多种有毒物质，会对儿童健康构成危害。儿童文具走“高颜值”路线并不是错，这是企业和市场的选择结果，但厂商应坚持高质高价，产品不仅要颜值能打，更要质量过硬，切不可只为赚钱而漠视质量安全。

目前，我国每年生产的儿童文具品种数以万计，儿童文具市场技术含量低、准入门槛低，绝大多数企业是中小微企业。为获得市场优势，企业往往使用价格低廉、表面装饰性强的材料。可见，防范有毒有害文具，需要做好前置工作，尽早完善行业和产品标准，对文具的颜料、设计式样、气味等风险源进行分析研究，禁止使用有毒有害材质加工生产，对违规厂商依法严厉查处。

厂商亦应认识到，问题不在于文具的颜值，更在于产品质量，没有靠谱的质量，产品外观再漂亮都没有意义。因此，文具厂商需要改变发展思路，在追求产品“高颜值”的时候，要先把住质量关，将用户的健康放在首位，用质量赢得市场。