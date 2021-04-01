“座位焦虑”折射错位的教育观

每逢新学期开学，不少班主任都为重新排座位而烦恼。担心孩子看不清黑板、难以得到老师关注、害怕与淘气不爱学习的孩子同桌……种种担忧背后，折射出家长对孩子学习成绩的过度焦虑。一直以来，在不少家长心中都有一套“座位理论”——“前排中间座位是学霸专属”“在班级的座位决定了以后在社会的位置”……（3月30日新华每日电讯）

“中间、靠前，第一排除外”被誉为大多数家长们心中的“黄金”座位，并与学霸联系起来，而后面两排则是“学渣俱乐部”。不少家长为了给孩子争取个好座位，不遗余力地去找老师申请，每逢开学之际，老师都要遭遇一次“排座位大考”，让人啼笑皆非。

所谓的“黄金”座位，其实是一些父母错误的心理暗示，“座位焦虑”折射错误的教育理念。

走进校园，孩子们最迫切的任务在于适应学校集体生活，遵守校纪，养成良好的学习习惯。好习惯的养成，固然需要外力帮助，但更在于内心的自觉自律。那种指望用“黄金”座位来培养出品学兼优的学生，不啻异想天开。

“黄金座位”牵动家长神经，他们用各种理由为孩子要“好座位”，如果愿望没有达到便对老师、学校产生负面看法，这种以自我为中心的功利思想，会不由自主地传递给孩子。家长是孩子的第一任老师，父母的言行举止，始终在潜移默化地塑造着孩子，所谓言传身教、身教重于言教，便是这个道理。

安排座位不仅要注重公平，也要兼顾效率和情理。诸多事实说明，所谓“学霸学渣座位理论”根本不成立，学生的学习更多取决于自我学习习惯、专注力，家长与其挖空心思争抢“黄金”座位，不如脚踏实地培养孩子的学习习惯。

此外，家长信任、支持老师，孩子也会用一种积极、主动的心态看待校园生活。家长若每次都大包大揽，极力为孩子争取特殊的关照，一旦脱离了这种庇护，孩子犹如温室的花朵，会将自身的不顺和困境，归咎于外力而自怨自艾。反之，小学阶段，就为孩子夯实视野开阔、团结友爱、自信自律的基础，无论他坐在何处，相信都会发出璞玉的光芒。

人生就是一次长途旅行，要经过无数车站，也会接近无数座位，过于看重座位或者说外部环境、硬件的价值，不注意内心修养的提升，可能会受目力与心灵的局限，顾此失彼，忽略掉窗外的风景。现代教育中的“黄金”座位究竟在哪里，其实值得每个家长反复思量。