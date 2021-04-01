如何预防儿童春季过敏？

“我不知道孩子什么过敏啊”，“以前查过过敏原，一大堆，也不知道怎么预防”，“曾经查过说是鸡蛋、牛奶过敏，这两年都没有给他吃鸡蛋和牛奶”……“春天天气很好，可孩子一到公园就打喷嚏、流鼻涕，有时还咳嗽、气喘……”

阳光明媚、气候宜人的春天，却也是过敏的高发季，鼻炎、结膜炎、荨麻疹等过敏反应，让不少人苦不堪言。尤其是当儿童出现过敏时，很多家长会显得不知所措，盲目服用抗过敏药也容易对孩子的健康造成潜在威胁。儿童过敏后应该如何应对？儿童春季过敏又该如何预防？为此记者采访了北京中医药大学护理学院段红梅教授。

过敏原因及症状

“本身是过敏体质，更容易发生过敏。此外过敏多具有‘遗传性’，过敏体质的爸妈们就要当心了，因为宝宝很大可能会“继承了”你们的过敏体质。”段红梅表示。

此外段红梅指出，另外一个原因就是接触了过敏原，过敏原按接触类型一般包括吸入性过敏原与食入性过敏原。

春季过敏原很多，例如空气中散布的花粉、絮状物等都是常见的过敏原，很容易引起儿童皮肤过敏，甚至咳嗽、哮喘等。事实上，吸入性过敏原广泛存在自然界中，常见的有螨、植物花粉、屋尘、霉菌、蟑螂、蚕丝、动物毛皮、羽毛、烟草等。

此外日常生活中，有的儿童会对某些食物过敏，常见的食入性过敏原主要是一些食物蛋白，如牛奶、鸡蛋、鱼、贝壳海产品、花生、小麦、坚果、大豆等；一些食品的添加剂、防腐剂、保鲜剂和调味剂等。

过敏原不一样，症状也会有所不同。主要表现为皮肤损害、眼痒、鼻痒、流清鼻涕、打喷嚏甚至咳嗽气喘等。荨麻疹，就是大家常说的“风疙瘩”。疹子呈约1厘米直径的风团样，凸出皮面、剧痒，它出现后常迅速增多，但也经常很快消退；儿童的过敏更多表现为湿疹或湿疹增多；儿童春季出现打喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞等症状，注意是不是过敏性鼻炎。过敏性鼻炎有时会误认为是感冒，但如果反复发作且与季节有关，就应该考虑是否与是过敏性鼻炎；有的父母发现，一到春天就有很多孩子爱揉眼睛，结膜有明显充血，这有可能是过敏性结膜炎；如果儿童反复咳喘发作，尤其是春季，伴随眼鼻部发痒，，注意是否是过敏性咳嗽或哮喘。

段红梅特别指出，当孩子出现过敏症状时，盲目服用抗过敏药也容易对宝宝的健康造成潜在威胁，需要及时就诊检查过敏原并由医生判断病情进行治疗。

如何预防与护理

儿童过敏如何有效预防？

对于刚出生的宝宝来说，建议用纯母乳喂养，母乳中的蛋白质致敏性低，有利于肠道微生态环境的健康发展，可有效降低过敏风险。如果宝宝需要吃配方奶，但出现过敏反应，可以选择水解蛋白奶粉。值得注意的是，需要在医生的指导下进行选择，由医生根据宝宝过敏反应的程度来决定使用适合婴儿的水解蛋白奶粉。

对于轻度过敏的较大儿童，可以采用饮食调理脱敏，平时可让孩子多吃维生素丰富的食物以增强机体免疫能力，减少过敏，如含有抗炎化合物的洋葱、椰菜和柑橘等食物。此外，在儿童的成长过程中，家长要细心发现宝宝对摄入食物的反应，出现过敏时便于快速查找过敏原，排除干扰因素。

在儿童发生过敏反应后，护理方面还有哪些需要注意的事项？

段红梅指出，保持室内空气流通，同时维持一定的湿度，防止儿童皮肤过于干燥。使用温和的水洗澡，以免热水刺激皮肤，避免使用碱性过强的香皂，其中的碱会加重皮肤过敏的症状。出现过敏的儿童较容易出现皮肤发痒的症状，家长需要要及时制止孩子抓挠，以免出现感染，可在医生指导下使用炉甘石洗剂。此外别忽视防晒工作，要控制宝宝的日晒时间，避免光刺激引起过敏。

值得注意的是，别在春天盲目地“春捂秋冻”，捂得孩子满身出汗，因为汗液过多，会刺激敏感的皮肤，孩子也会觉得痒。 文/杨琳