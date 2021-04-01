北京研究地铁“高峰票价+通勤优惠” 地铁安检将推“常旅客白名单”

根据2021年北京交通综合治理行动计划，今年在天通苑等地铁站将推出基于乘客信用体系的安检新模式，“信用安检”具体怎么实现？记者今天上午从市交通委、北京交通发展研究院获悉，安检新模式将通过“常旅客白名单”实现。

同时，本市正在研究的地铁“高峰票价”不会影响具有刚性通勤需求的乘客。在缓堵方面，今年将完成20处市管城市道路疏堵工程，组织实施318处交通节点治理，推进奥林匹克南区等10处重点区域交通综合治理。

安检

乘客可主动申请加入“白名单”

据介绍，“常旅客白名单”基于信用体系建立，经常通勤的乘客可以主动申请加入“白名单”，从而简化安检流程，提高进站效率。按照计划，今年本市将在天通苑、天通苑北、天通苑南、霍营、回龙观东大街等站推出基于乘客信用体系的安检新模式，提高安检质量和效率，实现乘客快速进站。

在地铁建设方面，北京今年将实现7条段、54.5公里的开通试运营目标，涉及8号线三期剩余段（中国美术馆—珠市口）、11号线西段（金顶街—首钢）、14号线剩余段（西局—右安门外）、17号线南段（十里河—亦庄站前区南）、19号线一期（新宫—牡丹园）、机场线西延（东直门—北新桥）、S1线剩余段（金安桥—苹果园）。3号线一期、12号线、17号线等在施线路也将加紧建设。同时，推动既有轨道线网优化提升，实现1号线和八通线、房山线和9号线跨线运营。

同时，交通部门将加快推进轨道交通四网融合发展，推动与铁路部门签订路地战略合作框架协议，研究完成四网融合顶层设计，打造“一套体系、一网运营、一票通行、一站安检”。推进城市副中心线、东北环线、通密线等市郊铁路整体提升工程，推进S2线南段（黄土店—南口）通勤化改造。研究市郊铁路与轨道线路交叉处增加换乘站方案并组织实施。

票价

研究“高峰票价+通勤优惠”

根据2021年北京交通综合治理行动计划，今年北京将研究地铁“高峰票价+通勤优惠”，一些市民担心高峰通勤成本会提高。记者了解到，新模式会对具有刚性通勤需求的乘客予以优惠，因此不会受到影响。

据介绍，“高峰票价+通勤优惠”模式仍在研究阶段，或将提高早晚高峰时段地铁票价，主要目的是想把非刚性需求乘客引导至平峰出行。对于具有刚性通勤需求的乘客，可以享受“通勤优惠”。

为了提升公共交通体系的支撑力，持续优化出行结构，本市还将逐步提升45分钟以内通勤比例。在16号线屯佃站、苹果园枢纽、燕房线阎村东站、4号线安河桥北站建设一批驻车换乘停车场。

改善

奥林匹克南区将进行综合治理

今年，北京将推广CBD区域交通综合治理经验，研究制定重点区域交通综合治理工作指南。其中，将推进奥林匹克南区等10处重点区域交通综合治理。

记者从市交通委获悉，交通综合治理工作逐步向街道下沉。以奥林匹克南区重点区域为例，该地区位于亚运村街道东南部，区域内有奥体文化商务园区和冬奥村，是2022年冬奥会服务保障的核心区域。自2014年开发建设以来，东部区域的奥体文化商务园区已陆续建成并投入使用。由于奥体文化商务园区未全部建设完成，代征代建道路及市政设施未移交市政部门管理，导致该区域商务楼宇各自为界，区域交通组织混乱。

从去年开始，亚运村街道联合北京交通发展研究院一同调研现场、分析数据、推演模型，编制街乡层面交通规划方案。通过“吹哨报到”机制会同区交通委，协调区里各有关部门，共同协商交通综合治理措施，以优化交通秩序、改善出行环境、提高运行效率为目标，从道路组织治低效、服务冬奥治品质、静态交通治散乱、旅游交通治任性、智慧交通治无序、宣传动员治抢行六方面改善奥南地区交通出行环境。

今年以来，亚运村街道多次协调产权单位，力争改善该区域由于各自为政导致的交通无序。预计通过市政道路分段移交，同步规范交通配套设施、合理施划交通标志标线等措施，奥南地区商务楼宇将拆除自行设置的交通护栏，疏导车辆停入地下停车场，规范共享单车、快递送货分区停放，有效改善区域交通环境。

慢行

回龙观自行车专用路东拓南展

在慢行系统整治方面，北京今年推进滨水道路、园林绿道与城市道路慢行系统连通融合。今年计划编制完成水网、绿网、路网慢行系统规划并推动落实。推进实施东单南北大街延长线、西单南北大街延长线、平安大街、中轴线特定风貌管控区、二环辅路等慢行系统品质优化改造。

回龙观自行车专用路东拓工程（同成街东延段）和南展工程（后厂村路至北四环段）力争在年内开工建设，未来南展工程还有望继续延长至西直门，东拓工程远景建设目标为延伸至安立路。同时，提升京藏高速公路辅路（德胜门桥—西关环岛）沿线自行车骑行环境品质。（记者 孙宏阳）