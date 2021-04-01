“名园赏春攻略”发布 花期将持续至5月下旬

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山桃烂漫、早樱报春、玉兰渐放……春暖花开时漫步古都，来一场与春花的约会吧。北京市公园管理中心近日在官方微博发布“名园赏春攻略”：北京市属公园春花观赏季已拉开帷幕，花期将持续至5月下旬。

北京北海公园琼华岛景区内20余株山桃近日已迎来盛花期，朵朵粉花与巍峨白塔相映生辉，引得游客纷纷“打卡”留影。北京市属公园里玉兰树众多，颐和园乐寿堂院里的数棵白玉兰花开时满树繁华，与长廊“邀月门”外一株古玉兰一起，被称为“玉香海”。

玉渊潭公园内近3000株樱花因品种不同，次第开放可持续一个月，每年都是踏青赏花的热门选择。在桃花观赏季，游客可在北京植物园观赏到绛桃、寿星桃、菊花桃等近70个品种、3000余株桃花。其中，“品霞”和“品虹”分别被誉为北京植物园桃花的“花王”和“公主”，它们都是北京植物园与北京林业大学合作完成的拥有自主知识产权的桃花品种。

据统计，北京市属公园一年一度的春季赏花期包含桃花、梅花、玉兰、樱花、海棠、杏花、丁香、二月兰、郁金香、牡丹、芍药等十余种。其中，桃花、樱花、海棠、郁金香、牡丹是市属公园极具特色的春日“一园一品”。

北京市公园管理中心有关负责人介绍，为了让游客将春日里公园的美好记忆带回家，各市属公园今年将持续上新“春日伴手礼”，打造沉浸式春游文化体验及服务。

北京市公园管理中心提示：按照疫情防控常态化要求，北京市属各公园和中国园林博物馆继续落实“限量、预约、错峰”等措施，建议游客错峰踏青、文明赏花，保持观赏拍照距离，保护绿地返青。（据新华社）