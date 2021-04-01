别让这些谣言给我们过愚人节

辟谣

一年一度的愚人节已至，又到了“愚弄人无罪”的一天。不过，网上的传言可不管是不是愚人节，天天都在愚弄大众。

上个月，网上又出现不少传言：新冠疫苗保护期只有半年、日凌对电视和人体有害、隔空充电会产生极强辐射……愚人节这天，生活版为您盘点3月“愚”过我们的那些谣言。

新冠疫苗保护期只有半年？

真相：具体保护时效还在观察中

新冠疫苗接种工作大范围开展以来，有关疫苗保护期的讨论就从未间断过。有传言称，新冠疫苗保护期只有半年。这是真的吗？

科技日报记者了解到，国家药品监督管理局发布的《新型冠状病毒预防用疫苗临床评价指导原则（试行）》要求，上市的新冠疫苗至少要提供6个月的保护时间。

日前，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在接受媒体采访时介绍，新冠疫苗的保护期并非只有半年，只是疫苗接种的时间还很短，暂时只有半年的数据。目前，各有关部门还在持续收集接种人群抗体水平的数据，密切监测接种后的保护效力。

还有一个更加振奋人心的消息。全国人大代表、国药集团国药控股董事长于清明在今年两会上透露，2020年3月，该集团四级企业党政负责人“以身试药”，经过1年的抗体持续跟踪监测，目前其体内抗体水平仍处在较高状态，没有出现明显下降。

当然，新冠疫苗接种后产生的抗体水平存有个体差异。上述“以身试药”的个例或许不足以说明什么，但却释放了一个信号：新冠疫苗的保护时长或被部分民众低估了。

综上所述，“国产新冠疫苗保护期只有半年”系谣言，“半年”仅仅是合格和上市的底线，保护期究竟是多久，时间终会给出答案。

沙尘暴是三北防护林开口子吹来的？

真相：防护林对整个风场的作用非常有限

3月15日，我国北方遭遇近10年来最强沙尘暴袭击，局地能见度不足500米，这是近10年来影响我国最强的一次沙尘天气过程。与此同时，网上有传言称，此次沙尘天气是三北防护林开了口子，吹走了雾霾，迎来了沙尘暴。事实果真如此吗？

“不容否认，三北防护林对局地风场有一定的影响，其对防风固沙有着积极、正面的作用。”中国气象局环境气象中心主任张碧辉表示，三北防护林的作用主要体现在对沙源地本地的防风固沙上，此次沙尘天气过程受上游传输影响明显，三北防护林对这种沙尘传输的影响有限。三北防护林主要是对近地面的扬沙、浮尘有抑制作用，但对整个风场的影响和作用却非常有限，特别是在这种非常强的天气过程下，三北防护林对沙尘的影响程度比较低、范围影响也很小。

三北工程对沙尘暴治理起到了怎样的作用？中国科学院沈阳应用生态研究所所长、三北工程评估技术组组长朱教君曾表示：“面对沙尘暴，到底三北防护林能起多大的防护作用，我们认为在近地面地区是起作用的，但在大气环流方面，防护林起的作用是微乎其微的。”

朱教君说：“实际上，沙尘暴不是我们三北地区防住了，或者我们国家防住了就真正防住了，还会受到周边国家和地区的影响，这是个全球性的问题。”

隔空充电会产生极强辐射？

真相：产品功率较低不足以构成危害

近期，有多家手机厂商发布了隔空充电技术。在其展示的视频中，两部手机在距离充电设备1米远的地方就充上了电。自隔空充电技术问世以来，网上关于其会产生极强辐射、危害人体健康的说法，就一直没有断过，这种黑科技真有如此危害吗？

首先，我们来看看隔空充电的使用场景。想象一下，下班路上你狂刷手机，快到家时发现电量不足。以往，你可能来不及脱鞋，就以百米冲刺的速度冲进卧室找充电线。以后，你再也不必如此慌张：一进家门，手机就与家里的充电设备自动连上，隔空就能充上电。

“实际上，隔空充电技术就是无线充电技术，主要分为电磁感应式、电磁共振式和无线电波式3类。而无论哪种方式的隔空充电，其技术原理归根结底都是利用电磁波的传播。而电磁波的确会产生辐射，电磁波频率越高、能量越大，相对应的辐射也就越强。”北京理工大学计算机网络攻防对抗研究所所长闫怀志在接受科技日报记者采访时表示。

“讨论辐射对人体健康的影响，必须考虑辐射的类型和辐射剂量。”闫怀志进一步解释，辐射可分为电离辐射和非电离辐射。电离辐射包括宇宙射线、X射线和来自放射性物质的辐射等，而非电离辐射则包括紫外线、无线电波和微波等。我们平时就暴露在这些非电离辐射中，隔空充电设备产生的辐射也属此类。通常，电离辐射的能量远高于非电离辐射，前者危害更大。因此，医院放射室会装上厚实的屏蔽门并标有辐射警示，而微波炉、WiFi等则可以在家里“裸奔”。

“就现有公开资料来看，一般家用电子产品的功率相对较低，基本不足以对人体造成辐射伤害，目前也没有相关科学数据表明这种隔空充电技术产生的辐射会危害人体。”闫怀志说。

日凌对电视和人体有害？

真相：只会影响电视信号接收

近期，国家广播电视总局发布了2021年全国主要城市春季卫星日凌时间预告。该预告指出，2021年2月25日至3月17日，用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期，届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。随之，网上有人提出，日凌会不会对电视和人体有害？

想要回答这个问题，首先要搞懂什么是日凌。

平时，你看电视遇到过画面突然变成马赛克或雪花的情况吧，这可能就是日凌搞的鬼。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成曾做过相关科普。每年春分和秋分前后，太阳位于地球赤道上空。在这期间，如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧处在一条直线上，那么太阳强大的电磁辐射会对卫星信号造成强烈的干扰，从而使电视接收的信号质量下降，导致电视画面出现图像不清晰、马赛克、雪花，甚至黑屏的情况，这种现象被称为日凌。

由国家互联网信息办公室主办的中国互联网联合辟谣平台明确指出：日凌不会对电视和人体造成危害。遭遇日凌后，电视画面一般在几分钟后可自行恢复正常，最长不超过20分钟。

由于我国相关部门掌握了太阳与地球同步卫星的轨道参数，因此可精准预测日凌对卫星信号的影响，并发布日凌时间预告。如此一来，民众即可早做准备。

日凌会影响电视信号，那么会对手机信号有影响吗？对此，中国科学院上海天文台副研究员左文文在接受媒体采访时解释，日凌是由太阳和卫星之间的“瓜葛”所致，因此卫星电话会受干扰。可手机通信一般不使用卫星，而是通过光纤等方式传输信号，因此不会受到干扰。