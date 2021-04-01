不是所有冲动都需要冷静期

心理话

这段时间，冷静期成了热搜词。不仅离婚被设置了冷静期，有人建议结婚也要有冷静期，今年上海部分健身房甚至开始实行“健身会员卡办卡7天冷静期”制度（消费者在签署合同次日起的7日内，在未开卡使用会员服务的情况下，可以单方面解除合同并获得全额退款）。为了抑制冲动，人们似乎想给所有决定都安排上一个冷静期。

可话说回来，似野马的冲动，用冷静期抑制，真的靠谱吗？如果冲动百害而无一利，那它又为何会在人类漫长的进化中被保留下来呢？

在阴影中为人类发展提供动力

冲动之所以使人莽撞，是因为冲动以激情为原动力。激情是一种强烈的、爆发性的情绪状态。更重要的是，激情状态下人会出现“意识狭窄”现象，即注意力范围缩小、理性分析和自控能力降低。换句话说，冲动会让人变“傻”，所以很多人才会十分警惕它，生怕自己一时冲动做出蠢事。

不过，冲动也有很多好处。试想一下，如果科学家没有探索未知的冲动，又哪来那些伟大的科学成就？如果艺术家没有创造的冲动，又哪来那么多传世名作？如果我们的父母没有性冲动，现在阅读这篇文章的你又从何而来？

纵观历史，冲动始终在阴影中为人类发展提供动力，正因为它能帮助人们获得好处，才能随人类进化被保留至今。只是人类仅愿意享受由冲动带来的益处，当冲动行为的结果不如人意时，我们便会将失败归因于它。更有甚者以冲动为由，为自己的罪行开脱。

冷静期为理性回归争取时间

那么，设置冷静期，是否能抑制人们消费或离婚的冲动呢？

我们以办卡冷静期为例来分析一下。有时，人们消费并非源于生活需要，仅仅是因为想拥有那种“占有的快感”。而冷静期可以让这种心理需要得到短暂的满足，使消费者有时间重新评估自己的真实需求。此外，办卡冷静期更大的作用在于——为理性回归争取时间。该理念很早就在危机干预中得到了应用。比如，高层建筑顶楼的防护栏，它一方面能从物理上限制自杀行为，另一方面也是在为当事人创造一个冷静期。一时冲动的当事人见跳楼行不通，就不得不思考其他途径，这让头脑得到了“降温”的机会，也增加了外界对其进行干预的可能性。

一个正确的决策，不仅需要充分的信息，也需要理性的头脑，但“意识狭窄”让一切都变得不太可能。唯有当激情的浓雾散去，人们才能从短视的束缚中挣脱，从而使更多的决策信息重回视野之内。

所幸，强烈的激情状态通常不会维持太久，高亢的情绪终会随时间平复。如果有人说自己办卡或离婚是一时冲动，那多少还能换来一丝同情，但假如一个正常人说自己连续冲动了一个月，那估计没谁会相信他的话。

冲动就像一条蛇，而冷静期正好打在了蛇的七寸上。如果一对夫妻在一个月的冷静期后，还坚持要结束这段婚姻，那么大概率这并非是一时冲动，而是他们深思熟虑后的决定。

既要控制冲动也要接纳冲动

个体心理学派认为，人们可以抵挡极端情绪的干扰。事实上，人类拥有自控力，能意识到自己在做什么，也能意识到自己行为的目的，这是人区别于动物的显著特征。就像醉酒时，人的行为也许不受控，但在醉酒前，人会有意识地选择是否要喝这杯酒。谁都知道冲动是魔鬼，也都知道自己的理性在激情状态下会被削弱，所以人们更有义务不让自己陷入到这种过激的情绪中。

畅销书《自控力》的作者凯利·麦格尼格尔建议，经常冲动的人可以进行一些刻意练习。比如，在冰箱上贴喜欢女孩的照片，来提醒自己不要吃宵夜；或者进行冥想练习，这样可以增加大脑前额皮质中的灰质，进而有效提升人们对冲动的控制能力。

除了控制冲动外，接纳冲动也很重要。精神分析理论认为，本我是能量之源，也是欲望、冲动和生命力的贮存库。精神分析学派创始人弗洛伊德曾以“骑士与马”的精妙比喻，阐明本我与自我间的紧密联系。作为本我象征的马提供了人类所需的大部分能量，而作为自我象征的骑士驾驭马游历四方。人类进行创作活动也就是在驾驭冲动，作家或画家准确捕捉其内心的冲动，将其转化为令人叹为观止的作品。

即使我们不是作家或画家，我们的本能冲动也需要释放，不过不能通过莽撞的行为，而是应将其转化为有益的行动。正如哲学家尼采所言：“摧残激情就是摧残生命，使欲望得到升华，才能防止欲望的泛滥。”（作者系国家三级心理咨询师）