异域“饮菜” 假日有惊喜

后天起，3天小长假正式开启。此时春回大地，绿意盎然，百花争艳，恰适合一家老小出外赏玩。可选一家舒适的酒店，品尝特色菜肴，又或是去主题游乐场玩玩，尝试一下异域风情美食。

6款饮料解开美味密码

清明前夕，天气更加潮热，忍不住来几口冷饮。冷饮畅饮痛快，如果是加入到菜肴中来，那又是怎样一番滋味呢？在广州香格里拉大酒店的东南小馆里，行政副总厨兼东南小馆驻店大厨Calvin在经过多次调试以后，成功设计出6款不一样的“饮菜”与甜品。咱们平日里喝的可口可乐、芬达、雪碧，都成为Calvin美味中的一个“密码”。而东南小馆亦随之而变身为可口可乐主题的餐厅。

Calvin说，三款饮品在菜肴里充当了“甜蜜”的角色，因为有了它，这些菜肴里都可不加糖，但它们自身又各有风味，因此要与不同的香草进行配搭。可乐是他应用最广泛的材料，香煎澳大利亚元贝所配的泰式罗望子酱正有可乐元素。一般来说，罗望子较酸，可乐的加入正好让它的酸度降低，甜度提升，从而达到平衡状态。在元贝周边，有一圈可口可乐做成的泡沫，这是采用分子料理手法。最突出的是可乐啫喱，它浓郁的风味恰好中和了带子的腥。

这里部分菜品与广东菜颇有几分相似。比如可乐鸡翼，大多数时候这道菜都偏甜，但Calvin淡化了它的甜，增加了香草风味。烤出来的鸡翼，再用零度可乐与生抽一起来焖，细品鸡翼，肉桂、八角、咖喱豆和香茅的香气渐渐爬上舌尖。

“芬达汤”，当这三个字蹦出来时，总有种令人难以置信的感觉，却不料Calvin可以将它融合得如此之好。洋葱、香料、红萝卜等一起煮汤，后打碎成浆，混合花奶与肉桂粉来煮，芬达在最后时刻才下。这样的组合，一来是花奶调和了芬达的个性风味，二来肉桂粉带出跳跃的味道，而芬达的香气若隐若现，毫不违和。还有雪碧，也能与老虎斑结合。Calvin的灵感源于啤酒，在西式烹饪里，炸老虎斑所用的脆浆里会加入啤酒以增香味。Calvin改用了雪碧，发现它能让鱼的质感与形态得到更好的维持。比如普通炸浆制作的鱼大约10分钟就会软，但是雪碧做的却能坚挺许多。

玩

酒店坐拥5800平方米的大花园，最适宜孩子们摸爬打滚。在风景如画的蓝天白云下，与孩子一起追逐风筝，放飞心情，感受自然之美。草地上，还有沙池、秋千、儿童迷你索道、滑滑梯等设施供孩子赏玩。

一站品尝南欧风情美食

悠然小长假，虽未能出国门，却可在舌尖展开一场国际之旅。在顺德，有一处充满南欧风情的餐厅，在那儿可欣赏被誉为“顺德眼”的摩天轮，可以享受艺术品带来的视觉冲击，可以陶醉在钢琴伴奏的怀抱中享受美酒美食，它名曰“扉悦艺术餐厅酒吧”。

这儿时兴分享式美食，一份惠灵顿牛柳就可供应2-3人享用。优秀如它，中间的牛柳能控制在五成熟，入口鲜嫩，香浓的蘑菇酱，加上酥脆的酥皮，紧致地包裹在一起。配上波特酒烧汁，口感更佳。爱吃火腿的人，可在此畅享西班牙顶级火腿5J，肉色绯红，脂肪如云环绕在肌理间。据店家介绍，火腿出自伊比利亚100%橡果饲养的黑毛猪，每只猪有平均2万平方米的全天然放养空间。纯橡果喂养的伊比利亚黑猪火腿呈玫瑰红色，在温度适中的室内，可以看到油脂慢慢挥发包裹在火腿表面，十分诱人。伊比利亚黑猪所食用的橡果能够在体内以不饱和脂肪酸的形式聚集起来，也就是著名的伊比利亚火腿浸润。近日，店内有炙烧纯橡果饲伊比利亚梅花肉片酸瓜沙律与纯橡果饲伊比利亚猪肉芝士球，后者香脆的外表包裹着顶级猪肉末、松子仁、火腿的油脂，中心的芝士让口感和味觉再次升华。

玩

餐厅身处欢乐海岸PLUS中，这儿将美食、龙舟、永春、香云纱、曲艺、状元、广绣等广府传统文化IP融入曲水湾，文化体验与生态融为一体。广州市中心开车前往约一个多小时，提供这儿有包括树屋攀爬在内的六大亲子项目等可假期畅玩。